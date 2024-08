W 2025 r. 2 nowe dodatki do rent dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim orzeczeniem? MRPiPS pracuje nad zmianami

W Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem dodatku dopełniającego do renty socjalnej dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analogiczne rozwiązanie chce wprowadzić również dla osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada wypłatę dodatku dopełniającego osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek ma wynosić 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. (4300 zł) a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto, kwota dodatku ma być waloryzowana od 1 marca.

Przypomnijmy, iż na początku projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł (netto) do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 25 lipca 2024 r. wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń zapewnił, iż system wsparcia osób niepełnosprawnych będzie podlegał dalszym zmianom m.in. poprzez wprowadzenie dodatku skierowanego do osób na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

„Pracujemy nad kompleksowym rozwiązaniem, które obejmie dużo szerszą grupę osób, nie tylko osób na rencie socjalnej. Tak, że w drugim kroku - coś co się wydarzy najszybciej, pewnie równolegle do wprowadzenia dodatku dopełniającego - pojawi się tożsamy dodatek skierowany do osób na rencie z tytułu niezdolności do pracy tak, aby osoby posiadające tak naprawdę jednakowe orzeczenia o niepełnosprawności miały takie same prawa jak osoby, będące na rencie socjalnej” – mówił Krasoń.

Nowe dodatki w 2025 r.?

Czy aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem takiego dodatku, a jeśli tak, to na jakich zasadach i od kiedy mógłby on wejść w życie? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Informujemy, że obecnie procedowany w Sejmie projekt o rencie socjalnej i dodatku dopełniającym (druk 30) jest dedykowany osobom na rencie socjalnej i jednocześnie z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Analogiczne rozwiązanie zaproponujemy względem osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W odczuciu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sytuacje tych osób są bardzo zbliżone, dlatego jeśli decydujemy się na dodatek skierowany do jednej grupy, powinien on być również adresowany do grupy podobnej. Wypłaty pierwszych świadczeń planowane są od 1 stycznia 2025 roku.” – czytamy w odpowiedzi udzielonej portalowi Infor.pl przez wydział prasowy MRPiPS.

Co istotne, chodzi tu o oba dodatki.

„W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad tym, aby mimo napiętego kalendarza prac legislacyjnych, już od 1 stycznia 2025 r. dokonywane były wypłaty dodatkowych świadczeń zarówno dla osób na rencie socjalnej oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji jak i dla osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji” – poinformowało nas ministerstwo.

O dalszych pracach nad planowanymi zmianami będziemy informować na bieżąco.