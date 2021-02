PIT z ZUS za 2020 rok [AUDIO]

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów do swoich świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał około 10 mln deklaracji podatkowych PIT do swoich klientów. Trafią do wszystkich, którzy w 2020 roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Wysyłka rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego. W tym roku ZUS zakończył ją przed terminem.

ZUS wysłał deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

Formularz PIT-40A

Formularz PIT-40A przeznaczony jest tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku). Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymają PIT 11A. Podatnik w takiej sytuacji składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot podatku dla emerytów 2021

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

Jeśli podatnik nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2x11,60 zł = 23,20 zł), to nadpłata jest zwracana w kasie urzędu skarbowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Pit-37 emerytury i renty

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jak to zrobić? O niezbędnych formalnościach mówi Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Kliknij, aby odsłuchać:

Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Wskazana w ubiegłym roku OPP musi być w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli świadczeniobiorcy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

PIT-11A z ZUS

Kolejny formularz, czyli PIT-11A jest m.in. dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

Brak formularza z ZUS do końca lutego

Ważne jest to, że osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, można wcześniej otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie. Duplikat deklaracji PIT można otrzymać bezpośrednio z tej placówki ZUS.

ZUS, na podstawie pisemnego wniosku podatnika złożonego w 2020 r., będzie obliczał i pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli podatnik chce, aby jego zaliczki na podatek dochodowy były pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, musi złożyć wniosek.

