Jak zmienić sposób odbioru emerytury [AUDIO]

Wybierają przelew, bo jest wygodniej i bezpieczniej

Seniorzy z północnej części województwa mazowieckiego coraz częściej deklarują chęć otrzymywania emerytur i rent na rachunki bankowe. Niemal 73 proc. lokalnych świadczeniobiorców ZUS woli dostawać pieniądze na konto niż na rękę od listonosza.

ZUS wypłaca pieniądze na dwa sposoby, która zależy od wyboru świadczeniobiorcy. Decyzję podejmuje się np. w momencie składania wniosku o emeryturę, emeryturę pomostową czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Może to być przelew na konto w banku lub wizyta listonosza, czyli gotówka do rąk własnych.





W regionie, jak też w całym kraju, od kilku lat coraz bardziej preferowaną formą otrzymywania emerytur są przelewy bankowe. Na terenie działania płockiego oddziału ZUS w 2018 roku urząd przekazywał 67,5% świadczeń w formie bezgotówkowej. Obecnie jest to już prawie 73%.

Przelewy bankowe najczęściej wybierają mieszkańcy północnej, północno-zachodniej Polski oraz większych miast. Ludzie starsi, samotni i mieszkający na wsi wypatrują listonosza. Swój wybór uzasadniają np. obawą przed Internetem lub brakiem umiejętności obsługi komputera.

Nowi świadczeniobiorcy chętniej wybierają przelew

Jeszcze dziesięć lat temu w skali kraju liczba korzystających z usług poczty i usług banków była niemal równa. Teraz preferencje klientów ZUS zmierzają ku niemal pełnemu ubankowieniu świadczeń. Obecna sytuacja związana z epidemią, w tym także obostrzenia związane z minimalizowaniem kontaktu fizycznego, mogą jeszcze bardziej sprzyjać temu zjawisku.

Tendencję wzmacnia też fakt, że na świadczenie z ZUS przechodzą już roczniki, które dobrze orientują się w usługach banków i ufają takiej formie przechowywania oszczędności. Nie bez znaczenia są też przepisy kodeksu pracy, które zakładają, że pracodawca przekazuje wynagrodzenie za pracę przelewem na wskazany przez zatrudnionego rachunek bankowy. Przelewy na konta bankowe są więc obecnie formą domyślną, stąd też najczęściej po zakończeniu aktywności zawodowej przyszły świadczeniobiorca ZUS podaje po prostu we wniosku dotychczasowy numer rachunku bankowego. Emeryci słusznie zauważają też, że pieniądze odbierane w formie gotówki to większa pokusa dla oszustów i naciągaczy. Podkreślają, że korzystanie z przelewów jest wygodne i bezpieczne.

Sposób odbioru świadczenia można zmienić w każdej chwili

Każdy klient ZUS samodzielnie wybiera formę comiesięcznego odbioru pieniędzy na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Podaje wówczas polski adres zameldowania na pobyt stały, zamieszkania bądź do korespondencji i wpisuje rachunek bankowy w Polsce. Czy już w trakcie pobierania emerytury bądź renty można zmienić zdanie i na przykład wskazać konto bankowe zamiast operatora pocztowego? Nie ma z tym żadnego problemu. O szczegółach mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego Piotr Olewiński:

