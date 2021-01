Jak rozmawiać z seniorem o finansach?

Jak dzieci i wnuki powinny rozmawiać z seniorami o finansach?

Chęć udzielenia pomocy finansowej najbliższym, konieczność pokrycia kosztów leczenia, remonty czy po prostu bieżące wydatki, to tylko kilka powodów zaciągania przez seniorów kredytów czy pożyczek. Ze względu na stałe miesięczne dochody, emeryci mają spore szanse na pozyskanie takich środków. O czym jednak należy pamiętać, by ten „zastrzyk gotówki” stanowił dla nich faktyczne wsparcie, a nie stał się źródłem kłopotów? Jak pomóc seniorom w rozwiązaniu przejściowych problemów ze spłatą zadłużenia?

- Kredyty gotówkowe czy pożyczki w wielu sytuacjach pomagają w poprawie komfortu życia. Należy jednak pamiętać o najważniejszych zasadach korzystania z takich możliwości i to na każdym etapie – od momentu podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, przez okres jego spłaty, a także w razie wystąpienie ewentualnych problemów z obsługą zadłużenia. Kluczowe jest zachowanie racjonalnego podejścia do problemu i chęć współpracy z instytucjami finansowymi, którym również zależy na spłacie – mówi mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Eksperci Związku Przedsiębiorstw Finansowych zaangażowani w kampanię edukacyjną „Windykacja? Jasna Sprawa!” przygotowali kilka wskazówek mówiących o tym, w jaki sposób dzieci i wnuki powinny rozmawiać z seniorami o finansach.

Przestrzegajmy przed podpisywaniem umów bez czytania

Decyzje finansowe zawsze wymagają zastanowienia i szczegółowej analizy swoich możliwości. Nie inaczej jest w przypadku seniorów. Wielu z nich może oczywiście doskonale zarządzać swoim budżetem, ale są też takie osoby, które gubią się w trudnym słownictwie wymaganym – przypomnijmy - przez przepisy prawne. Dlatego należy przestrzegać seniorów, aby nigdy nie podpisywali umów, których nie rozumieją.

- Skomplikowane nazewnictwo czy długie umowy, to wszystko może sprawić, że seniorzy zdecydują się nie do końca świadomie na kredyt, który w znaczny sposób obciąży ich budżet. Zaproponujmy im wspólne zapoznanie się z umową, poprośmy ich, by przemyśleli wszystkie za i przeciw. Dopiero po przeanalizowaniu warunków kredytu senior powinien podpisać umowę - tłumaczy mec. Czugan.

Zamiast kolejnej pożyczki, negocjacje w sprawie spłaty wcześniejszego zobowiązania

Przejściowe problemy w trakcie spłacania kredytu czy pożyczki, mogą przydarzyć się każdemu, nawet jeśli początkowo wydawało się, że rata nie obciąży zbytnio domowego budżetu. Nieprzewidziane koszty, np. w postaci drogiego leczenia czy koniecznej rehabilitacji, mogą spowodować, że seniorzy nie będą w stanie zapłacić kolejnej raty kredytu

- Jeśli nasze niespłacone zadłużenie trafi do firmy windykacyjnej, to najlepszym wyjściem jest rozmowa, a nie unikanie kontaktu. Współpraca z firmą windykacyjną jest najlepszym sposobem na pozytywne wyjście z takiej sytuacji – dodaje Marcin Czugan.

Najlepszy prezent dla dziadków? Szczera rozmowa

Seniorzy zwykle nie chcą obarczać swoimi sprawami rodziny, jednak kłopoty finansowe często rzutują na ich życie. Rodzina powinna ze zrozumieniem podchodzić do ewentualnych problemów finansowych seniorów, którzy mogli popaść w trudności finansowe. Co możemy zrobić, gdy dowiemy się o zadłużeniu naszych bliskich - babci czy dziadka?

• Sprawdźmy zadłużenie i przygotujmy plan spłaty

Porozmawiajmy spokojnie i dowiedzmy się, jakie zobowiązania ciążą na seniorze. Najlepiej poprosić o przedstawienie umów, rachunków, itp. Warto zrobić listę wszystkich zobowiązań i terminów spłat, które są pilne.

• Podarujmy swój czas

Wyjaśnijmy mechanizmy, które doprowadziły do tej sytuacji, a także pokażmy konsekwencje podejmowanych decyzji związanych ze spłatą. Dziadkowie powinni wiedzieć, jak postępować i na co zwrócić uwagę.

• Negocjujmy dogodne raty

Jeśli wśród listów u dziadków zauważymy pismo z firmy windykacyjnej, to przekonajmy ich do kontaktu z jej doradcami. Możemy uczestniczyć w rozmowie, jeśli seniorzy wyrażą na to zgodę. Wyjaśnijmy dziadkom, że firmie windykacyjnej zależy na polubownym wyjaśnieniu sytuacji i przygotowaniu dogodnego planu spłaty. Zawsze można też negocjować warunki spłaty zadłużenia.

Podsumowanie

Sprawy finansowe w wielu rodzinach są tematem tabu. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy odpowiedzialni za naszych najbliższych. Tak, jak kiedyś dziadkowie poświęcali nam czas i dbali o nas, tak teraz my powinniśmy zadbać o to, żeby nie cierpieli z powodu problemów finansowych. Warto przeznaczyć czas, aby wyjaśnić bliskim najważniejsze mechanizmy, np. dotyczące spłaty kredytów i pożyczek konsumenckich i zaciągania zobowiązań finansowych. Seniorzy powinni mieć świadomość, że mogą na nas liczyć w każdej sytuacji.

