We Włoszech kierowca - rekordzista otrzymał mandaty na sumę 150 tysięcy euro

We Włoszech kierowca - rekordzista zebrał mandaty na sumę około 150 tysięcy euro i żadnego nie zapłacił. To kary za to, że 800 razy wjechał bez specjalnego zezwolenia do strefy ograniczonego ruchu w Mantui na północy. Wyczynu tego udało mu się dokonać w ciągu niecałego roku - podał lokalny dziennik "Gazzetta di Mantova".

Zaczęło się od rutynowej kontroli

Seria niezapłaconych mandatów Zaczęło się od rutynowej kontroli Przysyłanych do domu mandatów za kolejne wykroczenia, jakim był wjazd do tzw. Ztl, czyli strefy ograniczonego ruchu 21-latek nie zapłacił. Wpadł przypadkowo, a wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli, przeprowadzonej przez straż miejską w centrum miasta. Strażnicy najpierw odkryli, że kierowca jeździ autem bez ubezpieczenia. Wymierzyli mu karę finansową oraz dodatkową, administracyjną: zabronili korzystania z pojazdu, który miał zaparkować w wybranym przez siebie miejscu. Seria niezapłaconych mandatów Mieszkaniec Mantui zlekceważył ten zakaz i już następnego dnia inny patrol zatrzymał go do kontroli. Wtedy auto zostało skonfiskowane i odwiezione na specjalny parking. 21-latkowi odebrano też prawo jazdy. Strażnicy na tym nie poprzestali i zaczęli dalej sprawdzać historię kierowcy i jego samochodu. Wtedy wykryli serię niezapłaconych mandatów, wymierzonych począwszy od zeszłego roku. Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

