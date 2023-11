22 tysiące złotych za usunięcie pojazdu? Mieszkaniec wniósł skuteczną skargę do WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, iż „nie może zostać zaakceptowana praktyka, gdy organ nie robi nic przez długi okres czasu i dopiero po wielu latach występuje do sądu cywilnego, a następnie obciąża kosztami właściciela za cały okres przechowywania pojazdu”.

Stan faktyczny

Łodzianin w 2016 roku nabył w komisie samochód z wadą prawną. Było to leciwy Rover RT400 o wartości 1000 zł. Zanim udało się sprawę wyjaśnić pojazd został odholowany i zabezpieczony na potrzeby procesu karnego a w 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi orzekł o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

REKLAMA

REKLAMA

Łodzianin pogodził się z tym, że ani auta, ani pieniędzy już nie zobaczy. Los nie był jednak dla niego łaskawy, bo pięć lat później, dokładnie w kwietniu 2023 roku otrzymał zawiadomienie z Urzędu Miasta Łodzi o prowadzonym postępowaniu administracyjnym a miesiąc później otrzymał decyzję, w której zażądano od niego blisko 22 tysięcy złotych kosztów związanych z holowaniem, parkowaniem i oszacowaniem wartości pojazdu (wówczas wartego jedynie około 400 złotych).

Nietrudno domyślić się, że łodzianin nie był gotowy płacić za przechowywanie pojazdu, którego ostatecznie nawet nie stał się właścicielem. Adwokat Marcin Wrona z Łodzi przygotował odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie skuteczną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację skarżącemu, że zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze jak i Prezydent Miasta Łodzi nie wyjaśniły należycie kwestii związanych z własnością pojazdu przez liczne zaniechania co spowodowało znaczące wydłużenie okresu przechowywania pojazdu. Co więcej Sąd wskazał, że „nie może zostać zaakceptowana praktyka, gdy organ nie robi nic przez długi okres czasu i dopiero po wielu latach występuje do sądu cywilnego, a następnie obciąża kosztami właściciela za cały okres przechowywania pojazdu”. W efekcie sąd uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydent Miasta Łodzi.

Łodzianin zachował się przytomnie i na czas zareagował kierując sprawę do właściwej osoby. Gdyby spóźnił się kilka dni pozostałoby mu jedynie zapłacić całą sumę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sytuacja prawna

Podstawą do wydania decyzji w takiej sytuacji jest art. 130a ust. 10 h ustawy prawo o ruchu drogowym który wskazuje, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu

Sygnatura sprawy sądowej III Sa/Łd 410/23