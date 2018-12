Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu 2018/2019 – WZÓR

O prawie do korzystania z obrońcy, w tym również o możliwości wystąpienia o wyznaczenie obrońcy z urzędu, podejrzany powinien zostać pouczony już przed pierwszym przesłuchaniem. Zgodnie z art. 78 § 1Kodeksu postępowania karnego oskarżony, który nie jest reprezentowany przez obrońcę z wyboru oraz nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, może starać się o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

Decyzję w przedmiocie ustanowienia obrońcy z urzędu podejmuje prezes sądu (przewodniczący wydziału, upoważniony sędzia) lub referendarz sądowy w formie zarządzenia, zaś na rozprawie – sąd, w formie postanowienia. Na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy - zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu.Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku:

…………………….., dnia ………………….. r.

(miejscowość, data)

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

(imię, nazwisko, adres )

Do:

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

(nazwa sądu, wydział, dokładny adres)

Sygn. akt:

…………………………

WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Na podstawie art.78 § 1 Kodeksu postępowania karnego, wnoszę o ustanowienie dla mnie obrońcy z urzędu. Wniosek motywuję tym, że z uwagi na trudną sytuację materialną i życiową, nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Uzasadnienie[1]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

……………………………………….

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:[2]

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

[1] W uzasadnieniu należy dokładnie opisać swoją sytuację życiową i materialną i udowodnić, że nie jest się w stanie ponieść kosztów obrony bez znacznego uszczerbku. Przykładowo można wskazać na bezrobocie, niepełnosprawność, niskie zarobki, bycie jedynym żywicielem rodziny itd. Każde twierdzenie powinno się poprzeć dowodem, np. zaświadczeniem z urzędu pracy, MOPS. W uzasadnieniu można również zawrzeć następującą formułkę: Chciałbym skorzystać z pomocy obrońcy z urzędu, ponieważ uważam, że sam bez pomocy wykwalifikowanego prawnika nie mam szans na skuteczną realizację swoich uprawnień w postępowaniu karnym.

[2] Wszelkie dokumenty, które pozwolą na potwierdzenie naszej sytuacji życiowej i materialnej, np. zaświadczenie o dochodach, kopia PIT-u za dany rok itd.