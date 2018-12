Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – WZÓR

Podstawowe kwestie związane z odroczeniem kary pozbawienia wolności zostały uregulowane w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z art.150-151 k.k.w. w pewnych sytuacjach sąd może albo musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. O przesłankach niezbędnych do obowiązkowego lub fakultatywnego odroczenia wykonania kary więzienia, obowiązkach spoczywających na skazanym oraz odwołaniu odroczenia pisaliśmy w niżej podanym artykule.

Skazany chcący odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, musi złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok w jego sprawie w I instancji. Będzie to więc odpowiednio sąd rejonowy albo sąd okręgowy.

Wzór

……….……………………, dnia ……………….. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(dane wnioskodawcy)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(nazwa sądu, który w I instancji wydał wyrok, wydział, dokładny adres)

Sygn.akt:

…………………………………………

WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Na podstawie art. 150 § 1/ art. 151 § 1/2 (niepotrzebne usunąć) Kodeksu karnego wykonawczego wnoszę o odroczenie kary w wymiarze ________(podać ilość lat, miesięcy) pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu ______________________________(podać nazwę Sądu) z dnia______________ sygn. akt_________ na okres _______miesięcy[1]. Jednocześnie wnoszę o odstąpienie od zarządzania wykonania kary pozbawiania wolności wobec mnie do czasu prawomocnego rozpoznania niniejszego wniosku.

UZASADNIENIE[2]

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie, ponieważ uważam, że w sprawie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 150 § 1/ art. 151 § 1/2 (niepotrzebne usunąć).

……………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:[3]

[1] Zwróć uwagę na treść art. 150 k.k.w. i art. 151 k.k.w. – są tam zawarte wskazówki, co do maksymalnego okresu odroczenia kary pozbawienia wolności.

[2] W tym miejscu należy uprawdopodobnić istnienie okoliczności uzasadniających odroczenie kary. Przykładowo, w przypadku ciężkiej choroby opisać należy swoją sytuację zdrowotną, poprzeć dowodami w postaci odpowiedniej dokumentacji oraz wskazać dlaczego choroba uniemożliwia odbycie kary. Można też uprawdopodabniać, że jest się jedynym żywicielem rodziny; że istnieje konieczność dokonania pilnych prac rolnych etc. – więcej informacji TUTAJ.

[3] Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające podane okoliczności (np. kopia umowy o pracę, dokumenty lekarskie etc.); brak dokumentów potwierdzających dane opisane we wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

[4] Wniosek podlega opłacie w wysokości 80 zł.