Co możemy reklamować w restauracji?

Chyba wszystkim spośród nas zdarza się od czasu do czasu zjeść coś na tzw. „mieście”. Nieważne, czy jest to ekskluzywna restauracja czy niepozorna knajpka – chodzi przede wszystkim o to, żeby jedzenie, które tam zamówimy było świeże i dobre. A co jeśli nie jest? Czy klientowi przysługuje reklamacja?