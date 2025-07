Renta wdowia 2025. ZUS wypłaca świadczenia w zbiegu [Ważne terminy]

Renta wdowia 2025. Wniosek warto złożyć do 31 lipca

REKLAMA

Ważne Gdy wniosek o wdowią rentę wpłynie do ZUS do 31 lipca 2025 r. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, to świadczenia będą wypłacane także za lipiec. Wniosek złożony w następnych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie będzie skutkował uruchomieniem wypłaty od miesiąca, w którym trafi do ZUS.

A do ZUS wpłynął już milion takich wniosków. „ZUS wypłacił kolejną transzę środków. Oznacza to, że łącznie od 1 lipca do 231,5 tys. osób trafiło 792,6 mln zł brutto, z czego 83 mln zł to kwota, o którą wzrosły wypłaty w związku z zastosowaniem zbiegu świadczeń” – informuje zakład w swoim komunikacie.

Renta wdowia 2025. W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia w zbiegu?

W 59 procentach przypadków zbieg świadczeń ma konstrukcję: 100 procent renty rodzinnej plus 15 procent własnego świadczenia. ZUS przypomina też, że część osób uprawnionych otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. W praktyce oznacza to dwie wypłaty w jednym miesiącu, ale w dwóch terminach. Osoby te otrzymają jednak jedną decyzję: od tego organu, który będzie wypłacał 15 procent świadczenia. Z kolei druga instytucja poinformuje je o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 procent.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Kolejne wypłaty ZUS ma realizować zarówno w terminach płatności dotychczas wypłacanych świadczeń jak i w inne dni lipca. Od sierpnia świadczenia w zbiegu będą wypłacane łącznie w terminach płatności: 1, 6, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca.

Komu ZUS odmówi renty wdowiej?

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, iż obecnie łączna liczba wydanych decyzji odmownych wynosi 24,1 tys.

REKLAMA

„ZUS wyda decyzję, w której odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choć jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń będzie równa kwocie limitu, tj. trzykrotności kwoty najniższej emerytury, lub ją przekroczy. Ograniczenie wysokości sumy świadczeń do trzykrotności kwoty najniższej emerytury zastosowano – w przypadku dotychczas wypłaconych świadczeń w zbiegu – w 5 proc. przypadków” – podkreśla ZUS.

Do odmów dochodzi m.in. w przypadku zbyt wysokiej kwoty świadczenia (powyżej limitu), braku prawa do własnego świadczenia, nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Warto pamiętać, iż od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej można odwołać się do sądu.

Źródło: ZUS