Dodatek dopełniający 2520 zł czeka na podpis prezydenta. Dodatek będzie waloryzowany. Senat nie wniósł poprawek. Pierwsza wypłata nastąpi w maju 2025 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Komu będzie przysługiwać dodatek dopełniający do renty socjalnej? Co zawiera wniosek?

W czwartek, 10 października senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie za wprowadzeniem dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł do renty socjalnej. Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie dodatku dopełniającego do renty socjalnej w wysokości 2520 zł miesięcznie. Dodatek ten będzie przysługiwał osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Przyznawany będzie na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego. Wypłacany będzie razem z rentą socjalną.

Pierwsza wypłata nastąpi w maju 2025 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Dodatek będzie waloryzowany.

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych. Wypłata dodatku dopełniającego nastąpi z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2025 r. Nowelizacja zakłada także, że dodatek do renty socjalnej będzie podlegał corocznie waloryzacji. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty dodatku dopełniającego przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota dodatku nie może ulec obniżeniu.

Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej

Wniosek o dodatek dopełniający powinien zawierać dane osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający, w tym:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,

f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;

oraz podpis osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Pierwotnie, obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakładał, że renta socjalna będzie wynosić 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projektodawcy wskazywali, że chodzi tu o zapewnienie godnego życia osobom niepełnosprawnym, a - jak mówili - obecna kwota renty socjalnej nie pokrywa koniecznych wydatków związanych z niepełnosprawnością.

