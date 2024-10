Renta socjalna w 2025 r. Dla kogo, kiedy złożyć wniosek, jaka kwota? Komu przysługuje renta socjalna? Kiedy należy złożyć wniosek o rentę socjalną? Ile miesięcznie wynosi wysokość renty socjalnej? Czy jej wysokość ulegnie zmianie w 2025 r.?

Renta socjalna jest jednym ze świadczeń, które co roku podlegają waloryzacji. Oznacza to, że kwota renty socjalnej ulegnie zmianie 1 marca 2025 r. Dodatkowo, 27 września Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona wypłatę dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Zgodnie z harmonogramem Senatu, senatorowie zajmą się nowelizacją na najbliższym posiedzeniu Senatu, które odbędzie się 9 października 2024 r.

Renta socjalna w 2025 r.: dla kogo

Renta socjalna przysługuje osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą pracować. Osoby ubiegające się o rentę socjalną muszą spełniać określone warunki. Po pierwsze, osoba ubiegająca się o rentę socjalną musi być osobą pełnoletnią, lub być kobietą która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat. Po drugie, lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdziła, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej zanim dana osoba skończyła 25 lat lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna w 2025 r.: kiedy złożyć wniosek

Wniosek o rentę socjalną w przypadku osób pełnoletnich najlepiej złożyć jak najszybciej. W przypadku osób, które dopiero będą osiągały pełnoletność, w miesiącu osiągnięcia pełnoletności. Wniosek o rentę socjalną można złożyć samodzielnie, lub poprzez rodzica, opiekuna prawnego, kierownika ośrodka pomocy społecznej, opiekuna faktycznego, czy innej osoby, która otrzyma pisemne pełnomocnictwo. Renta socjalna w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, przyznawana jest na czas nieokreślony. W przypadku gdy niezdolność do pracy jest okresowa, renta socjalna przyznawana jest na czas określony.

Renta socjalna w 2025 r.: jaka kwota

1 marca 2025 r. emerytury i renty zostaną zwaloryzowane. Oznacza to, że także wysokość renty socjalnej ulegnie podwyższeniu. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyliczany jest na podstawie poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń za poprzedni rok. Dokładny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur poznamy w pierwszej połowie lutego. Jeszcze w czerwcu rząd informował o pozostawieniu zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. Początkowo zakładano, że w przyszłam roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc., jednakże po opublikowaniu danych dotyczących inflacji, emerytury i renty najprawdopodobniej wzrosną o ok. 5,52 proc. Do 28 lutego 2025 r. renta socjalna wynosi 1780,96 zł miesięcznie.