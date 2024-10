1000 zł świadczenia rodzicielskiego od 1 listopada 2024 r. 15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Jednym ze świadczeń rodzinnych jest świadczenie rodzicielskie. Wysokość świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kryterium, dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata.

W 2024 r. wysokość świadczenia rodzicielskiego podlegała weryfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, pozostanie na niezmienionym poziomie.

1 listopada rozpocznie się nowy okres zasiłkowy. To właśnie od tego dnia uległaby zmianie wysokość świadczenia pod warunkiem, że jego kwota zostałaby zmieniona. Od 1 listopada 2024 r. kwota świadczenia rodzicielskiego pozostanie na tym samym poziomie i wynosić będzie 1000 zł miesięcznie. Wniosek o świadczenie rodzicielskie można złożyć zarówno stacjonarnie w urzędzie, wysłać pocztą, lub drogą elektroniczną przez portal Emp@tia lub ePUAP. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego należy dołączyć także komplet niezbędnych dokumentów.

O świadczenie rodzicielskie mogą wystąpić osoby sprawujące opiekę na dzieckiem, które nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Przysługuje ono m.in. matce lub ojcu dziecka od dnia porodu, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia od dnia objęcia dziecka opieką, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Ze świadczenia rodzicielskiego mogą także skorzystać rodziny zastępcze, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje także osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia, od dnia przysposobienia dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez:

52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Warto także sprawdzić, czy danej osobie przysługuje także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Są to dodatkowe środki pieniężne, których wypłata zależna jest od dochodu w rodzinie.