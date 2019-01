Waloryzacja rent i emerytur od 1 marca 2019 r. - o ile wzrosną świadczenia?

Waloryzacja rent i emerytur pewna

To już pewne – od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1100 zł. Prezydent jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia podpisał nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur.

Wcześniej Senat bez poprawek przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o waloryzacji rent i emerytur. Zakłada ona podniesienie od 1 marca 2019 r. najniższych emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych i rent socjalnych do 1100 zł. Dzisiaj jest to 1029,80 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 772,35 zł do 825 zł.

reklama reklama

Polecamy: Pakiet Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz + Rozporządzenia wykonawcze do kodeksu pracy 2019 z komentarzem

Co więcej, zgodnie z nowelizacją świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26%, jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku najniższe świadczenia zostaną podniesione o 6,8% - dwa razy więcej, niż byłoby to w przypadku zastosowania ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji.

Z szacunków resortu wynika, że wyższe świadczenia otrzyma 6,2 mln emerytów. Jak przypomina minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, od 1 marca 2018 roku wszystkie świadczenia zostały podwyższone o 2,98% i była to najwyższa waloryzacja w ciągu ostatnich pięciu lat. W przyszłym roku waloryzacja będzie jeszcze wyższa.

W 2015 r. na waloryzację rent i emerytur przeznaczono 3,55 mld zł. W tym roku będzie to 5,96 mld zł. Koszt waloryzacji od marca 2019 r. wyniesie niespełna 8,4 mld zł.

Polecamy serwis: Renty