Nowo założona rodzina a kościelny proces małżeński

Nadzieja ta jest niezasadna, gdyż w kościelnym procesie małżeńskim chodzi o sytuację ewentualnej nieważności małżeństwa, która przecież wyprzedza czasowo obecną sytuację stron. Gdyby zatem chodziło wyłącznie o uwarunkowanie treści wyroku, tj. tego, czy będzie on pozytywny, czy negatywny od teraźniejszej sytuacji, w jakiej znajdują się strony, to nowo założona rodzina nie ma absolutnie na to najmniejszego wpływu. Inaczej mówiąc, ona „nie zaskutkuje” orzeczeniem nieważności.

Wpływ posiadania nowej rodziny na kościelny proces małżeński

Nie można natomiast wysuwać tezy, iż to, co ma miejsce „tu i teraz” całkiem nie oddziałuje na proces. Przykładowo, gdy proces przebiega z tytułu niezdolności natury psychicznej jednej ze stron, to nawet racjonalną uwagą w ręku obrońcy węzła małżeńskiego może być fakt pomyślności w przebiegu nowego związku tej strony. Jeżeli postępowanie toczy się na podstawie jakiegoś rodzaju wykluczenia (np. wykluczenia zgody małżeńskiej), to – gdy tylko to jest uzasadnione – może to stanowić argument do wykorzystania przez adwokata bądź pełnomocnika strony, która takiego wykluczenia dokonała.

Podsumowując zatem tę część, to należy udzielić odpowiedzi pozytywnej na pytanie o ewentualny wpływ nowej rodziny na kościelny proces o nieważność małżeństwa, a tym samym na treść wyroku.

Co z dziećmi z wcześniejszej rodziny?

Warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Do tej pory braliśmy pod uwagę ewentualne działanie nowej rodziny na proces, natomiast pojawia się pytanie, dlaczego by nie wziąć pod uwagę podobnego wpływu wcześniejszej rodziny, badanej w procesie, zwłaszcza – dzieci na proces. Chociaż racjonalnym jest jej analiza pod kątem potencjalnej nieważności małżeństwa, to fakt posiadania potomstwa z badanego związku małżeńskiego nie ma wpływu na to, aby wyrok tylko z uwagi na tzw. dobro dziecka był negatywny.

Nowo założona rodzina a zakaz zawarcia małżeństwa

Istotne jest również to, iż w procesie, nowo założona rodzina „jest przedmiotem wokandy sądowej” z powodu możliwego zakazu zawarcia małżeństwa. Jak pamiętamy, zakaz taki może zostać nałożony w związku z kilkoma tytułami prawnymi. Nie chodzi w nim o stworzenie specjalnie bariery, przeszkody na drodze do ułożenia sobie życia, ale przede wszystkim o ochronę właśnie nowo powstającej rodziny.

