Z tego artykułu dowiesz się:

Jak napisać skargę o ,,rozwód kościelny”? Co napisać w skardze o nieważność małżeństwa? Jakie są wymogi formalne przy pozwie o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Co trzeba dołączyć do skargi powodowej? Czy warto zatrudnić adwokata kościelnego do przygotowania skargi?

Rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się wniesieniem skargi powodowej. Każdy kto jest zainteresowany stwierdzeniem nieważności małżeństwa musi przedstawić takie pismo procesowe właściwemu sędziemu (w tym celu wybrać odpowiedni sąd kościelny), w której przedstawi przedmiot sporu i wyrazi prośbę o posługę sędziego.

W zasadzie w każdej diecezji jest sąd kościelny, który orzeka w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Skarga powinna być złożona do jednego z następujących sądów kościelnych, właściwych ze względu na:

miejsce zamieszkania strony powodowej,

miejsce zamieszkania strony pozwanej,

miejsce zawarcia ślubu

miejsce zbierania większości dowodów.

Wybranie złego sądu może skutkować odrzuceniem skargi w całości, bez rozstrzygnięcia sprawy.

Skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa - wymogi formalne

W zależności od wymagań sądu kościelnego skargę należy zredagować na piśmie w dwóch bądź w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dodatkowo skarga powinna zawierać:

Miejscowość i datę;

Nazwę oraz adres właściwego sądu, do którego wnosimy sprawę;

Personalia stron w tym również adres zamieszkania strony powodowej i pozwanej;

Datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego;

Konkretny tytuł bądź tytuły prawne, na których opiera się skarga;

Uzasadnienie tytułów prawnych, czyli dlaczego uważamy nasze małżeństwo za nieważnie zawarte

Fakty z małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z okresu przedmałżeńskiego.

Wszystkie egzemplarze skargi należy własnoręcznie podpisać z uwzględnieniem dnia, miesiąca i roku.

Jak udowodnić nieważność małżeństwa?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa polega na udowodnieniu, że w dniu ślubu istniały okoliczności uniemożliwiające zawarcie małżeństwa. Ta konstrukcja jest bardzo ważna, bo od razu odpowiada na pytanie dlaczego nie jest to rozwód kościelny.

Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto coś twierdzi. W tym wypadku udowodnienie nieważności małżeństwa będzie spoczywało na powodzie. Dlatego do skargi należy przedstawić zgromadzone wcześniej dowody. Trzeba pamiętać, że mają one dotyczyć bezpośrednio tego co jest określone jako tytuł nieważności, powód stwierdzenia nieważności małżeństwa.