Narkomania przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Uzależnienie od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków, określane także terminem „narkomania” (z j. gr. narke – odurzenie, mania – szaleństwo), jest postępującą chorobą prowadzącą do wyniszczenia organizmu. Cechą charakterystyczną choroby jest konieczność przyjmowania środka odurzającego. Środek ten powoduje uzależnienie psychiczne i fizyczne. Uzależniony traci kontrolę nad przyjmowanymi narkotykami, mimo starań nie jest w stanie utrzymać abstynencji.

Do najczęściej zażywanych narkotyków zalicza się:

marihuanę

amfetaminę

kokainę

LSD

heroinę

Uzależnienie od narkotyków a tzw. rozwód kościelny

Może zdarzyć się, że jeden z małżonków korzystał z narkotyków przed zawarciem związku małżeńskiego, składał przysięgę małżeńską znajdując się pod ich wpływem, a w okresie małżeństwa jego uzależnienie pogłębiało się.

Życie u boku osoby uzależnionej od narkotyków może być naprawdę trudne, a przy tym wyczerpujące psychicznie. Poza tym czasem prowadzi do współuzależnienia. Najczęściej narkomania jednego z małżonków nie pozwala na stworzenie prawidłowo funkcjonującej wspólnoty małżeńskiej, a w ślad za tym więzi rodzinnych. Uzależnienie czyni osobę niezdolną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, często prowadzi do braku rozeznania oceniającego, co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych, gdyż powoduje dezintegrację osobowości, uniemożliwia jednostce odpowiedzialne zarządzanie samą sobą, pozbawia rozumienia powagi zawieranej umowy małżeńskiej, a nawet właściwego używania rozumu. Fakt ten powoduje, że nie jest ona w stanie zbudować prawidłowych, dojrzałych, a zarazem stabilnych więzi z drugą osobą.

W toku postępowania udowodnić trzeba destrukcyjny wpływ uzależnienia na życie rodzinne, np. wykazać, że doszło do agresywnych zachowań, że uzależniony nie interesował się sprawami rodziny.

Adwokat kościelny jest w stanie profesjonalnie pomóc osobie po trudnych doświadczeniach życiowych przejść przez proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. W sytuacji, gdy przypuszczają Państwo, że małżeństwo przez Was zawarte zostało nieważne z powodu narkomani, zapraszam do kontaktu.

