Rozwód - jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd?

Przesłanki rozwodu

W prawie polskim do orzeczenia rozwodu niezbędnym jest, by nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pomimo spełnienia tych dwóch przesłanek sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli w jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu trzech więzi charakteryzującej każde małżeństwo: uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej.

Najprościej mówiąc więź uczuciowa została zerwana, jeśli małżonkowie nie czują wzajemnej miłości, szacunku, akceptacji, nie towarzyszą im uczucia, które skłoniły ich do zawarcia związku małżeńskiego.

Ustanie więzi fizycznej polega na ustaniu współżycia seksualnego pomiędzy małżonkami, ale nie tylko, ponieważ może ono ustać z przyczyn zdrowotnych. Ustanie więzi fizycznej może charakteryzować się brakiem jakichkolwiek gestów potwierdzających przywiązanie, miłość do współmałżonka.

Ustanie więzi gospodarczej to sytuacja, w której małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. W prostym języku każde żyje na swój rachunek i nie zajmuje się sprawami współmałżonka, nie zamieszkują razem. Ważnym jest fakt, iż wspólne zamieszkiwanie pod jednym dachem nie oznacza, że więź gospodarcza została zachowana. Sytuacja materialna małżonków może powodować, iż nie są w stanie utrzymać osobnych mieszkań.

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego mówimy, gdy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, iż małżonkowie nie są w stanie odbudować więzi ich łączących. Nie ma jednolitego stanowiska ile czasu musi upłynąć, aby mówić o trwałości rozkładu pożycia, ta kwestia jest indywidualna i - jak zostało wspomniane - zależy od okoliczności.

Przy orzeczeniu rozwodu sąd bierze pod uwagę dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd musi zbadać czy wyrok rozwodowy nie wpłynie negatywnie na sytuację małoletniego. To również są indywidualne okoliczności. Można wskazać, że są to jego zdrowie psychiczne, sytuacja materialna czy zmiana otoczenia, w którym małoletni ma się wychowywać, wszystko, co będzie miało wpływ na jego rozwój i dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ustawodawca mówi również, iż rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jeśli okoliczności wskazują na to, iż jeden małżonek doprowadził do rozpadu związku, z jego winy wygasły więzi rzutujące na zupełność pożycia, nie może on żądać orzeczenia rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa jego zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.