Przywrócenie policyjnych emerytur po 15 latach? Policjanci u prezydenta A. Dudy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił 1 kwietnia 2024 roku kolejne okno transferowe. Osoby urodzone po 1968 roku do końca lipca mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej- do OFE i ZUS czy tylko do ZUS-u. Decyzję trzeba podjąć do 31 lipca br. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.