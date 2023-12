MSWiA: potwierdzamy podwyżki 20% dla służb mundurowych, a nie tylko dla budżetówki. Przywracamy obniżone renty i emerytury funkcjonariuszom

W. Szczepański jako pierwsze decyzje wskazał wywiązanie się z deklaracji 20% uposażeń i płac nie tylko dla sfery budżetowej, ale również służb mundurowych.

Potwierdził także cofnięcie obniżenia rent i emerytur kilkudziesięciu tysiącom byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.

REKLAMA

Policjant to człowiek, któremu w 2024 r. zaufamy

Naszym pierwszym krokiem powinno być przywrócenie zaufania służbom podległym resortowi spraw wewnętrznych i administracji, głównie policji - ocenił wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Jak poinformował, spotkania z komendantami poszczególnych służb rozpoczną się po rozdzieleniu obowiązków w resorcie.

Zapytano go o to, w jakiej dziedzinie widziałby siebie. Odpowiedział, że "być może będą to kwestie administracji i spraw obywatelskich. "Jako były samorządowiec jest to moją dziedziną, natomiast nie boję się wyzwań. Będę wykonywał takie obowiązki, jaki powierzy mi pan minister Marcin Kierwiński i będę starał się robić to jak najlepiej" - podkreślił.

Obniżone renty i emerytury funkcjonariuszy - odzyskają

Pytany o kwestię zmian w tzw. ustawie dezubekizacyjnej zaznaczył, że jest to zapisane w porozumieniu koalicyjnym. "Według mnie ta kwestia powinna się znaleźć w pracach legislacyjnych przyszłego ministerstwa i rządu. Na pewno na ten temat będziemy się dzielić w gronie koalicyjnym i na pewno jest to jeden z punktów, który powinien być rozwiązany" - mówił.

Chodzi o uchwaloną w grudniu 2016 r. nowelizację, na mocy której obniżono renty i emerytury kilkudziesięciu tysiącom byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ale najważniejsze są podwyżki

REKLAMA

Odnosząc się do pierwszych kroków, jakie powinny zostać zrobione po objęciu stanowisk w MSWiA i problemów, jakie powinny być rozwiązane zaznaczył, że jedną z nich jest wywiązanie się z postulatu dotyczącego 20 proc. podwyżki dla sfery budżetowej, ale również służb mundurowych.

"To jest kwestia również oceny dzisiaj tego, co dzieje się w poszczególnych komendach, bo przecież wiemy, że bardzo wielu komendantów, zarówno powiatowych, jak i szczebla wojewódzkiego PSP złożyło rezygnacje. Ten problem musi zostać rozwiązany" - powiedział.

Dodał, że trzeba również "przywrócić służbom mundurowym, ale głównie policji zaufanie". "To jest nasza powinność" - zaznaczył.