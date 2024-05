Od 1 maja 2024 r. MSWiA zrównał pensje startowe w policji i wojsku. [projekt rozporządzenia]

Minister MSWiA M. Kierwiński zrealizował deklaracje sprzed miesiąca - uposażenia policjantów i żołnierzy na początku służby będą zrównane ze sobą. MSWiA uznał, że 6000 zł brutto (ze stałymi dodatkami) otrzyma kursant w policji (podobnie jak szeregowy w wojsku).

Zmianę wprowadza drobna nowelizacja - podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej lit. ,,D'' z 1,433 do 1,915. Mamy więc podwyższenie mnożnika kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej lit. ,,D'' z 1,433 do 1,915, co daje kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1010 zł.

REKLAMA

WAŻNE! Od 1 maja 2024 r. aktualizacja tabeli grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadających im stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej.

Szczegóły podwyżki dla początkujących policjantów

Nowelizacja - zdaniem MSWiA - zachęci do służby w Policji.

Tezy z uzasadnienia rozporządzenia:

REKLAMA

Teza 1. Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6.000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Teza 2. Regulacja ta będzie miała wpływ na zwiększenie obsady etatowej w służbie Policji, co z kolei przełoży się na skuteczniejszą realizację zadań ustawowych nałożonych na formację. Niestabilna pod względem bezpieczeństwa sytuacja międzynarodowa determinuje konieczność skupienia uwagi na służbach powołanych do ochrony życia i zdrowia obywateli. Dla osiągnięcia oczekiwanej efektywności i skuteczności działania służb niezbędne jest aby posiadały one odpowiednie kadry, które są najważniejszą częścią każdej organizacji. W ogólnie pojętym interesie nie tylko służby, ale i całego Państwa, leży opracowanie odpowiedniej strategii wynagradzania funkcjonariuszy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Teza 3. Proponowana zmiana wpłynie na podniesienie atrakcyjności podjęcia służby w formacji mundurowej przez kandydatów do służby, którzy po przyjęciu do służby oraz skierowaniu na szkolenie zawodowe podstawowe będą otrzymywać wyższe uposażenie. Zmiana ta wpłynie na sytuację materialną funkcjonariuszy i ich rodzin, w okresie odbywania szkolenia zawodowego, które co do zasady przeprowadzane jest poza stałym miejscem pełnienia służby przez funkcjonariusza.

Od kiedy podwyżka?

Z uwagi na fakt, że zaproponowane rozwiązania są korzystne dla funkcjonariuszy zakłada się, że projektowana regulacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2024 r.

Skąd pieniądze dla policjantów?

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa, w tym dla środków zaplanowanych na funkcjonowanie Policji w ramach części 42 – Sprawy wewnętrzne. Wymagać więc będzie zwiększenia budżetu Policji w roku 2024 ze skutkiem przechodzącym na lata kolejne.

Podstawa prawna

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Projekt z dnia 16 kwietnia 2024 r. etap: uzgodnienia międzyresortowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia <data wydania aktu> r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wierszu Lp. 18 w kolumnie „Mnożnik kwoty bazowej” w podkolumnie oznaczonej lit. „D” liczbę „1,443” zastępuje się liczbą „1,915”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 maja 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w porozumieniu: MINISTER RODZINY, Pracy I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym Jolanta Płaza Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 19.04.2024 r.