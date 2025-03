Nowelizacja: Podwójna wypłata dla emerytów policyjnych na 3-letnim kontrakcie. 6700 zł netto. I do tego emerytura

Przywilej tylko dla policjantów. Mogą zarobić do 6700 zł netto. I mogą mieć nawet 6000 zł i więcej emerytury netto. A i tak przekroczenie 12 000 zł, 13 000 zł nie powoduje zawieszenia emerytury. Warunek - muszą założyć mundur w ramach służby kontraktowej - minimalny okres 3 lata (do 5 lat).

Przywilej ma załatać wielką wakatową dziurę w policji. Tylko podwyżki inflacyjne 5% (zamiast oczekiwanych 15%) na 2025 r. na pewno etatów nie zapewnią. Nie ma motywacji do pójścia do policji przy obecnych pensjach, nie ma więc likwidacji wakatów. Dlatego MSWiA zaproponowało, aby emerytowani policjanci mogli wrócić do służby, a głównym „kusidłem” jest możliwość łączenia uposażenia i emerytury. Mamy to już na etapie ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw

REKLAMA

WAŻNE! Podpisując służbę kontraktową nie licz na: świadczenie za długoletnią służbę po 15 latach służby, ani świadczenie motywacyjne po osiągnięciu 25 lat służby albo 28 lat i 6 miesięcy służby. Nie ma nagrody jubileuszowej i odprawy.

Ale prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu.

WAŻNE! Okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej.

Uproszczone postępowanie

Postępowanie kwalifikacyjne dla policjantów zwolnionych ze służby uproszczono i obejmuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

złożenie dokumentów,

sprawdzenie w kartotekach i rejestrach,

rozmowę kwalifikacyjną,

komisję lekarską,

postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (tylko w przypadku braku odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa).

Podstawowe informacje o służbie kontraktowej

Wynagrodzenie w zależności od stażu i posiadanego stopnia służbowego wynosić będzie od ok. 5900 zł do ok. 6700zł netto (na rękę).

Kontrakt jest rodzajem umowy, podpisywanej na okres od 3 do 5 lat i można zawrzeć go dwukrotnie. Aby jednak do tego doszło emerytowani policjanci będą musieli podjąć proces rekrutacji, który występuje w trzech wariantach:

Postępowanie w sprawie podpisania kontraktu prowadzone jest wobec byłego funkcjonariusza na zasadach ogólnych (etapy postępowania zostały opisane powyżej).

Najważniejsze informacje na temat tej służby to:

mianowanie na okres służby kontraktowej nastąpi po zawarciu umowy, tj. kontraktu między kandydatem, a właściwym przełożonym

policjanci w służbie kontraktowej mianowani będą na stanowiskach służbowych w korpusie szeregowych Policji

kontrakt zawierany będzie na okres od 3 do 5 lat

zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie

możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na stałe 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty kontrakt

w przypadku przejęcia do służby kontraktowej emeryta policyjnego prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu

okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej

byli funkcjonariusze Policji nie będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe, jeżeli wcześniej uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Uzyskane wcześniej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stopnia policyjnego będą uznaw

Uposażenia policjanta nie zmniejsza emerytury

Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej - Dz.U. 2024 poz. 1562. Link do Dziennika Ustaw

Przepis w ustawie o Policji stanowi:

„Art. 40c. 1. Prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu w razie przyjęcia emeryta policyjnego do służby kontraktowej w Policji albo w Straży Granicznej."

Szczegóły określa Art. 28a ustawy o policji.

1. Mianowanie na okres służby kontraktowej następuje po zawarciu umowy, zwanej dalej „kontraktem”, między kandydatem do służby kontraktowej a przełożonym, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

2. Kontrakt zawiera w szczególności:

1) wskazanie przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1;

2) imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania kandydata do służby kontraktowej;

3) okres, na jaki został zawarty;

4) stanowisko służbowe planowane dla kandydata do służby kontraktowej;

5) planowaną datę ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kontraktowej;

6) warunki uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym oraz innymi należnościami i świadczeniami.

3. Mianowanie na okres służby kontraktowej następuje na stanowisko w korpusie szeregowych Policji, jeżeli kandydat do służby kontraktowej ma co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

REKLAMA

4. Kandydat do służby kontraktowej nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego może być mianowany na stanowisko w korpusie szeregowych Policji, jeżeli postępowanie kwalifikacyjne wykaże posiadanie przez niego specjalistycznych kwalifikacji, uprawnień lub umiejętności pożądanych ze względu na potrzeby kadrowe Policji.

5. Przyjęcie do służby w Policji na okres służby kontraktowej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 2, a w przypadku policjanta zwolnionego ze służby w Policji - po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 13-14.

6. Do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio art. 25 ust. 3, 4, 7, 17 pkt 6 i 7, ust. 19 i 21-22.

7. Kontrakt zawiera się na okres od 3 do 5 lat. Zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie.

8. Dla policjanta w służbie kontraktowej pierwsze 12 miesięcy służby w ramach pierwszego kontraktu jest okresem próbnym.

9. Policjant w służbie kontraktowej odbywa szkolenie dla policjantów w służbie kontraktowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku w korpusie szeregowych Policji.

10. Policjanta przyjętego do służby kontraktowej przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia służby kandydackiej nie kieruje się na szkolenie, o którym mowa w ust. 9.

11. Policjanta zwolnionego ze służby w Policji i przyjętego do służby kontraktowej nie kieruje się na szkolenie, o którym mowa w ust. 9, jeżeli podczas pełnienia służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe.

12. W przypadku policjanta, o którym mowa w ust. 11, uznaje się kwalifikacje zawodowe odpowiednio do stopnia policyjnego uzyskanego podczas służby w Policji.

REKLAMA

13. Do policjanta w służbie kontraktowej nie stosuje się przepisów art. 36 ust. 4-4b, art. 37, art. 84, art. 86, art. 91, art. 96, art. 104 ust. 2, art. 108 ust. 1 pkt 3, 5a i 5d, art. 111, art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115, art. 120a i art. 120d oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

14. Policjant lub przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, mogą złożyć oświadczenia na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu próbnego, o zamiarze rozwiązania stosunku służbowego. W takim przypadku z dniem upływu okresu próbnego policjanta zwalnia się ze służby.

15. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 14, policjant pełni nadal służbę kontraktową bez odrębnego mianowania.

16. Najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty pierwszy kontrakt, policjant lub przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o zawarcie drugiego kontraktu.

17. Najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został zawarty kontrakt, policjant posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe może wystąpić z wnioskiem o mianowanie na stałe.

18. Warunkiem mianowania, o którym mowa w ust. 17, jest posiadanie zgody przełożonego wymienionego w art. 32 ust. 1 i ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego, o którym mowa w art. 34c ust. 6, jeżeli policjant wcześniej nie uzyskał kwalifikacji zawodowych podstawowych.

19. W przypadku mianowania na stałe okres służby kontraktowej wlicza się do okresu służby przy ustalaniu uprawnień przysługujących policjantowi z tytułu pełnienia służby.

20. Zwolnienie ze służby z przyczyn, o których mowa w art. 41, albo mianowanie na stałe powoduje rozwiązanie kontraktu przed upływem okresu, na jaki został zawarty.”;

PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł