Rząd: Jeden mundurowy z dwiema emeryturami. Drugi tylko z jedną

Sąd: 50 000 zł dla pracownika zwolnionego z MOPS. To już nie czasy, że pracownik wygrywa w sądzie 4666 zł z minimalnego wynagrodzenia

Coraz większe odszkodowania za naruszenie przepisów o obowiązku równego traktowania pracowników. To już nie są symboliczne odszkodowania, ale realnie bolące pracodawców. Przekonał się o tym boleśnie jeden z MOPS (i gmina). Zdumiewa przy tym, że kobieta straciła możliwość kontynuacji pracy bo wydrukowała pacjentowi ulotki z żywieniem cukrzycowym. MOPS uznał to za udzielenie porad medycznych, do których nie miała uprawnień!