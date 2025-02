ZER MSWiA: 2 warianty emerytury dla policjantów w 2025 r. 40% podstawy wymiaru i 2,6% albo 60% i 3%

Policjanci od 1 stycznia 2025 r. mają dwa warianty emerytury do wyboru. W zależności od stażu służby mogą obliczać wysokość emerytury jako 60% albo 40% podstawy. Do tego doliczamy procenty za dodatkowe lata służby. W artykule dwa pliki PDF do ściągnięcia i info o policyjnych emeryturach.