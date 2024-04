MS przygotowuje zmiany w postępowaniu spadkowym. Mają zapobiegać rozbieżnym decyzjom sądów

Rozbieżne postanowienia spadkowe uniemożliwiają spadkobiercom podjęcie działań takich jak podział majątku czy sprzedaż. Jakie zmiany proponuje resort sprawiedliwości?

Dwa postanowienia spadkowe po tej samej osobie

Problem rozbieżnych postanowień sadów o nabyciu spadku po tej samej osobie sygnalizował Rzecznik Praw Obywatelskich. Zagadnienie to było wskazywane w szeregu wystąpień kierowanych do Ministra Sprawiedliwości.

Jak wskazuje Marcin Wiącek tylko w 2023 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 18 wniosków z prośbą o interwencję w indywidualnych sprawach obywateli w sytuacji funkcjonowania w obrocie prawnym dwóch prawomocnych postanowień spadkowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie. Rozbieżne postanowienia uniemożliwiają spadkobiercom podjęcie działań takich jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku czy sprzedaż.

RPO przypomina, że w aktualnym stanie prawnym są dwa środki prawne służące do eliminacji „podwójnych postanowień spadkowych”. „Jednak ani skarga o wznowienie postępowania ani skarga nadzwyczajna nie zostały przewidziane dla rozwiązywania problemów o charakterze systemowym, a niewątpliwie z takim mamy do czynienia w omawianym zakresie” – czytamy w piśmie z 6 marca 2024 r.

MS zapowiada zmiany

W odpowiedzi na pismo rzecznika Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, podsekretarz stanu w MS poinformowała o opracowaniu przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opinii w przedmiocie przyczyn wydawania przez sądy kolejnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy. Na podstawie jej wniosków Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace legislacyjne zmierzające do wyeliminowania sygnalizowanego problemu. W Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego opracowany został projekt zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Przewiduje on wprowadzenie do k.p.c. przepisu art. 6692, zgodnie z treścią którego sąd, który orzekał jako sąd pierwszej instancji w postępowaniu, w którym wydano kolejne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy, będzie mógł je uchylić - także z urzędu - na posiedzeniu niejawnym. „Sąd badał będzie jedynie fakt wydania kolejnego prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku co do tego samego spadku. Uczestnikami takiego postępowania mają być uczestnicy postępowania, w którym zapadło prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w przedmiocie uchylenia którego toczy się postępowanie. Postanowienie w przedmiocie uchylenia postanowienia będzie zaskarżalne zażaleniem” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa z 5 kwietnia 2024 r.

Projekt o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego na posiedzeniu Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w dniu 22 marca 2024 r. uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD30. Zostanie on skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych, a następnie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

