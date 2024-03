Czy trzeba płacić podatek od zachowku?

Zachowek daje ochronę prawną członkom rodziny spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub w wyniku dziedziczenia ustawowego. Czy otrzymane środki pieniężne tytułem zachowku podlegają opodatkowaniu?

Co to jest zachowek?

Zachowek to przewidziany prawnie ochrona, która przysługuje najbliższym członkom rodziny spadkodawcy do otrzymania pewnej części spadku. W praktyce, jest to środek mający na celu ochronę interesów tych członków rodziny, którzy mogliby zostać niesprawiedliwie pominięci.

REKLAMA

Prawo do zachowku przysługuje w sytuacjach, gdy spadkodawca pominął w testamencie lub w wyniku dziedziczenia ustawowego swoje dzieci, małżonka lub rodziców. W takim przypadku, ci członkowie rodziny mają prawo żądać zachowku w wysokości odpowiadającej połowie wartości udziału, jaki by im przypadał w ramach dziedziczenia ustawowego.

Czy zachowek podlega opodatkowaniu?

REKLAMA

Otrzymanie środków pieniężnych tytułem zachowku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czyli korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.165.2023.1.JS.

Jest to ważna informacja dla osób, które planują dochodzić swoich praw do zachowku, ponieważ nie muszą one martwić się dodatkowym obciążeniem podatkowym w związku z otrzymanymi środkami.

Dlaczego zachowek jest wyjątkiem?

Podatek od spadków i darowizn został wprowadzony w celu opodatkowania korzyści majątkowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne w wyniku dziedziczenia lub otrzymania darowizny. Jednakże, zachowek nie jest ani spadkiem, ani darowizną. Jest to raczej rodzaj odszkodowania za niesprawiedliwe pozbawienie części majątku, która przysługiwałaby danej osobie w wyniku dziedziczenia ustawowego. Dlatego też, ustawodawca uznał, że zachowek nie powinien być obciążony podatkiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są skutki prawne otrzymania zachowku?

REKLAMA

Otrzymanie środków pieniężnych tytułem zachowku jest korzystne z punktu widzenia podatkowego, ponieważ nie podlega opodatkowaniu. Jednakże, warto pamiętać, że jest to również forma dochodzenia swoich praw w sytuacji niesprawiedliwego pozbawienia części majątku. W związku z tym, osoba żądająca zachowku musi być przygotowana na ewentualne konsekwencje prawne związane z dochodzeniem swoich praw w sądzie.

Podsumowując, zachowek jest specjalnym narzędziem prawnym mającym na celu ochronę pewnych członków rodziny spadkodawcy przed niesprawiedliwym pozbawieniem części majątku. Osoby, które otrzymują środki pieniężne tytułem zachowku, nie muszą martwić się opodatkowaniem tych środków. Jest to korzystne rozwiązanie dla tych, którzy chcą dochodzić swoich praw w sytuacji niesprawiedliwego podziału majątku spadkodawcy. Jednakże, warto pamiętać o ewentualnych konsekwencjach prawnych związanych z dochodzeniem swoich praw w sądzie.