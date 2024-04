Hołownia został wprowadzony w błąd. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wygaszony

Jeżeli mamy wielodzietną matkę, która nie pójdzie do pracy, to ona nie dostanie babciowego, jak rozumiem z tych założeń, które dostałem". "A dobrze zarabiająca kobieta, która ma jedno dziecko te pieniądze dostanie. Nie chodzi o to, żeby żałować tej kobiecie, tylko o to, żeby nie było niesprawiedliwie.

Ta wypowiedź marszałka Sz. Hołownię odbiła się dużym echem. REKLAMA Infor.pl przedstawił ją w poniższym artykule: Zobacz również: Hołownia: Wielodzietna matka nie dostanie świadczenia, a dobrze zarabiająca kobieta, która ma jedno dziecko te pieniądze dostanie Dziś odniosła się do niej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Gajewska: Hołownia wprowadzony w błąd Osoby, które przekazywały marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni informacje, że rodzinny kapitał opiekuńczy likwiduje tzw. babciowe, najwyraźniej wprowadziły go w błąd - powiedziała w środę w Studiu PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Hołownia we wtorek pytany w TVN24 o projekt ustawy o "Aktywny rodzic" mówił, że "ustawa, przynajmniej w tych założeniach, o których słyszymy, likwiduje rodzinny kapitał opiekuńczy". Dalszy ciąg materiału pod wideo "Byłam zaskoczona wypowiedziami marszałka Hołowni, bo obfitowała w stwierdzenia, które są niezgodne z projektem tej ustawy" - powiedziała w środę w Studio PAP Aleksandra Gajewska. Jej zdaniem marszałek najwyraźniej został wprowadzony w błąd. "Osoby, które przekazywały mu informacje na temat założeń tego programu też najwyraźniej wprowadziły go w błąd, bo każdy element, który mówił, że jest niesprawiedliwy bądź, że jakieś świadczenie nie będzie funkcjonować, to nieprawda" - zapewniła. Likwidacja Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego Odnosząc się do kwestii likwidacji Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego mówiła, że "będzie on stopniowo wygaszany", ale rodzic na nowym programie zyska. "Wcześniej RKO można było otrzymać od drugiego dziecka, natomiast +aktywnie w domu+ to jest świadczenie, które można dostać na pierwsze i jedyne dziecko (...) Oczywiście samo RKO będzie wygaszane. Ci, którzy mają prawa nabyte będą mogli z tego skorzystać, natomiast warunki skorzystania z programu +aktywnie w domu+ są dla rodziców bardziej korzystne, bo mogą otrzymać to świadczenie już od pierwszego dziecka" - zauważyła. Gajewska zapowiedziała, że jeżeli będzie taka możliwość, porozmawia z Hołownią o tym programie w Sejmie. REKLAMA Od 1 października tego roku rodzice dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia będą mogli skorzystać z jednego z trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe), "aktywnie w żłobku" oraz "aktywnie w domu" - wynika z opublikowanego we wtorek projektu ustawy "Aktywny rodzic". Rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie, które rodzice otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to 12 tys. zł na dziecko.