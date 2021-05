Wakacje 2021 – ubezpieczenie, o co zadbać przed podróżą?

Wakacje 2021 – ubezpieczenie. Czas urlopu i wspólnych rodzinnych wyjazdów to najbardziej wyczekiwany okres w roku. Mimo iż w 2020 r. pandemia zmieniła wiele wakacyjnych podróży (według badań CBOS ponad jedna trzecia badanych musiała w zeszłym roku zweryfikować swoje plany [1]), wielu z nas wybrało się na wymarzony urlop i planuje go również na zbliżające się lato. Niestety nie każdemu okres wakacji kojarzy się z rajskimi wspomnieniami i chwilami odpoczynku. Czasami wizji podróży towarzyszy ogromy stres. Co więc możemy zrobić, by przy następnym wyjeździe zmaksymalizować płynącą z niego przyjemność oraz ograniczyć ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek?

Sprawdź stan techniczny auta

Nic nie psuje bardziej wyjazdu, niż nagła awaria samochodu, oczekiwanie na pomoc drogową, a następnie koszty naprawy. Niezależnie od tego, w jak daleką trasę się wybierasz, przed wakacjami udaj się więc do serwisu czy stacji kontroli pojazdów i zbadaj stan swojego auta. Pamiętaj również o tym, aby sprawdzić i uzupełnić wszystkie płyny (np. płyn do spryskiwaczy, chłodniczy, hamulcowy, a także olej). Według przeprowadzonego przez naszą firmę - Beesafe wraz z GfK badania prawie 50% Polaków w wieku 25-55 lat posiada samochód mający 11 lub więcej lat [2] – takie pojazdy mają już swoją historię i mogą wymagać więcej troski i uwagi. Warto pamiętać o tym zwłaszcza przed dłuższą wycieczką.

Sprawdź, czy masz aktualne ubezpieczenie

Przed wyjazdem sprawdź polisę wszystkich uczestników wakacji oraz jej zakres. Zastanów się też nad tym, czy przed urlopem nie warto by dokupić dodatkowych świadczeń – choćby opiekę medyczną czy ubezpieczenie NNW, które m.in. pokrywa koszty naszego leczenia koniecznego np. w momencie uczestnictwa w wypadku.

Jeśli na wakacje wybierasz się autem, warto sprawdzić czy polisa OC/AC jest nadal aktualna oraz rozważyć zakup ubezpieczenia zapewniającego nam np. assistance w przypadku kolizji albo awarii naszego auta również poza granicami Polski.

Dostosuj podróż do rytmu Twojej rodziny

Ten punkt jest obowiązkowy dla rodziców niemowlaków, ale również starszych dzieci. Jeśli tylko jest to możliwe, zaplanuj przebycie trasy o takiej porze, aby przypadała na czas snu dziecka. Nie wsiadaj do auta z pociechą, która dopiero wstała z drzemki – będzie rozpierać ją energia i chęć do zabawy. W przypadku dłuższych podróży dobrym pomysłem może być np. przejechanie jak najdłuższego odcinka nocą (wówczas zadbaj o to, aby kierowca był wyspany i miał zmiennika). Pamiętaj też, że eksperci zalecają, aby niemowlęta nie spędzały w foteliku samochodowym więcej niż dwie godziny pod rząd. Po tym czasie zatrzymaj się na postój, aby rozprostować się i zmienić pozycję siedzenia.

Zaplanuj wspólny czas na miejscu

Reklama

Jeszcze przed wyjazdem wspólnie z rodziną omówcie, gdzie pojedziecie i co będziecie zwiedzać. Pokaż najmłodszym kilka atrakcji i opowiedz, co ciekawego czeka Was na miejscu. Dzięki odpowiedniej organizacji i wyborze miejsca, które zapewni atrakcje zarówno dla młodszych, jak i dorosłych podróżników, z uśmiechem będziesz wracać do wspomnień z wakacji.

Pamiętaj, że wakacje z rodziną to przede wszystkim wspólny czas dla Was. Odpoczynek od codziennych obowiązków, zmiana trybu dnia i możliwości poznania jeszcze lepiej swoich najbliższych. Warto dobrze się do niej przygotować, by na wszystkich etapach była dla Was czystą przyjemnością – zwłaszcza jeśli preferowanym przez Was środkiem transportu jest samochód.

Damian Andruszkiewicz, Członek Zarządu Beesafe

[1] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_072_20.PDF[2] Badanie CAWI, n=1000, GfK dla Beesafe, marzec 2021 r.

[2] Badanie CAWI, n=1000, GfK dla Beesafe, marzec 2021 r.