Majówka - czego unikać? [ranking szkód]

Majówka wyróżnia się większą ilością zgłaszanych szkód. Co może się przytrafić podczas długiego weekendu?

Najgorsze pomysły na majówkę

Trwa końcowe odliczanie do tegorocznej majówki. Z tej okazji zakład ubezpieczeń Compensa sprawdził, co najczęściej przytrafia nam się podczas „wypoczynku” w długi weekend.

Co roku na więcej pracy w związku z majówką szykują się ubezpieczyciele. To reguła, że długie weekendy wyróżniają się większą liczbą zgłaszanych szkód. Czy w tym roku będzie tak samo? Trudno powiedzieć. Dopiero po weekendzie okaże się, na ile w wypoczynku przeszkodzą Polakom pogoda, pandemia i krótki czas wolny od pracy (w tym roku przerwa trwa zaledwie 3 dni).

- Majówka zazwyczaj przoduje w statystykach szkód. Zapewne wynika to z kalendarza. To pierwszy w roku długi weekend z dobrą pogodą, w pewnym sensie inauguracja sezonu urlopowego. Wiele osób motywuje to do połączenia wypoczynku z huczną zabawą, która często kończy się wypadkami. Mam nadzieję, że w 2021 będzie ich jak najmniej, choć jak co roku przygotowujemy się na dużą liczbę zgłoszeń, zwłaszcza z ubezpieczeń NNW – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Jakie były najczęstsze szkody w czasie ubiegłorocznej majówki? Poniżej top zdarzeń zgłaszanych Compensie.

1. Poparzenia podczas grillowania i palenia ognisk

Zdecydowany lider majówkowych szkód. Co może pójść nie tak podczas używania ognia? Długa lista zawiera m.in. poparzenie podpałką do grilla przy wlewaniu jej do paleniska czy niefortunny taniec zakończony w… ognisku. Co ważne, nieostrożność wczasowiczów naraża na kontuzje także osoby, które nie biorą udziału w zabawie. Obrazuje to przykład chłopca, który podczas spaceru po plaży wszedł bosą stopą w niepolany wodą, a jedynie przysypany piaskiem węgiel drzewny z grilla.

2. Wypadki na rowerach i hulajnogach

Pierwsze w roku dłuższe „wolne” sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Na ścieżkach rowerowych i chodnikach robi się tłoczno. Efektem jest wzrost liczby zakończonych uszczerbkami na zdrowiu upadków i potrąceń z udziałem pieszych, rowerzystów, rolkarzy czy biegaczy.

3. Szkody alkoholowe

W długie weekendy rośnie liczba pijanych kierowców na drogach. Ale nie tylko oni stanowią problem. Zagrożenie na jezdniach powodują też nietrzeźwi pieszy, np. idący po zmroku środkiem jezdni bez elementów odblaskowych.

- W odniesieniu do tych szkód warto przypomnieć, że zarówno ubezpieczenia OC, jak i NNW przeważnie nie obejmują szkód, do których doszło w związku ze spożywaniem alkoholu. Jeśli kierowca auta doprowadził do kolizji, ale w momencie zdarzenia był „pod wpływem”, poszkodowany przez niego dostanie pieniądze od ubezpieczyciela, ale sprawca będzie musiał zwrócić wypłaconą, niekiedy olbrzymią kwotę. A w przypadku NNW alkohol może po prostu zablokować wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu – tłumaczy Andrzej Paduszyński z Compensy.

4. Amatorskie wycieczki po górach

Góry to jeden z popularniejszych, ale i niebezpieczniejszych majówkowych kierunków. Zwłaszcza że turyści „lubią” lekceważyć podstawowe zasady górskich wycieczek. Złe przygotowanie i niewłaściwy sprzęt (lub jego brak…), przeszacowanie swoich możliwości – to wszystko, zwłaszcza w połączeniu ze zmienną w górach pogodą, prowadzi do kontuzji. Zazwyczaj drobnych, choć zdarzają się i poważne wypadki.

- Oczywiście, nie da się zapobiec wszystkim wypadkom, ale bez wątpienia w długie weekendy charakteryzujemy się większą niż na co dzień nonszalancją. Warto o tym pamiętać ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych. Zebrane przez nas przykłady szkód wyraźnie pokazują, że nieostrożność może mieć negatywny wpływ na osoby trzecie. To istotne także z finansowego powodu, bo za takie zdarzenia odpowiedzialność finansową ponosi sprawca – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

