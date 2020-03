Ubezpieczenie imprezy od koronawirusa - czy jest możliwe?

Czy można ubezpieczyć imprezę od koronawirusa?

Rosnące obawy przed zarażeniem koronawirusem mają coraz większy wpływ na gospodarkę – giełdy notują spadki, linie lotnicze i biura podróży liczą straty w związku z rezygnacją z podróży. Kolejnym sektorem, który zaczyna dotkliwie odczuwać biznesowe skutki epidemii, są branża rozrywkowa, sportowa i kulturalna. Decyzje o odwołaniu imprez są podejmowane codziennie, a duże cykliczne wydarzenia są przekładane na jesień. Czy można odzyskać poniesione koszty i utracone zyski z tytułu ich anulowania?

– Organizatorzy dużych imprez sportowych, koncertów bądź festiwali, a nawet konferencji branżowych lub naukowych wiedzą, jak wiele czynników wpływa na ich przebieg. Zdaje sobie z tego sprawę także rynek ubezpieczeń. Dlatego oferuje rozwiązania pozwalające zabezpieczyć się na wypadek szeregu zdarzeń, włącznie z odwołaniem z powodu wybuchu epidemii choroby zakaźnej. Są to specjalistyczne ubezpieczenia, przygotowywane często we współpracy z międzynarodowym partnerem jak Lloyd`s of London – zauważa Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

W jakiej sytuacji zadziała ubezpieczenie imprezy?

Oferowane np. przez Lloyd`s of London tzw. contingency insurance, zapewnia zabezpieczenie przed skutkami finansowymi wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Przede wszystkim chroni przed stratami wynikającymi z odwołania wydarzenia. Lista przyczyn uwzględnianych przez ubezpieczyciela jest szeroka. Obejmuje zarówno wybuch epidemii choroby zakaźnej, jak i złe warunki atmosferyczne, katastrofy pogodowe, czy też zwiększenie zagrożenia terroryzmem, zamieszkami lub ogłoszenie żałoby narodowej. W ramach polisy ubezpieczony może liczyć m.in. na refundację kosztów, które musiał ponieść z tytułu organizacji wydarzenia, jak i wypłatę środków potrzebnych na zwrot pieniędzy za anulowane bilety.

– Należy jednak zaznaczyć, że do odwołania musi dojść z przyczyn niezależnych od organizatora, czyli na przykład w wyniku decyzji odgórnej, zarządzenia wojewody. Oznacza to, że masowy zwrot biletów przez publiczność ze strachu przed zarażeniem czy samodzielna decyzja organizatora, mogą nie być uznane za podstawę do wypłaty odszkodowania. Takie sytuacje należą do standardowego ryzyka biznesowego, którego ubezpieczenia zazwyczaj nie pokrywają – wskazuje Łukasz Zoń.

Inaczej jednak towarzystwa ubezpieczeń podchodzą do przypadków rezygnacji wykonawców. Może dojść do tego, że główna gwiazda, sportowiec czy prelegent uznają, że wycofują się z udziału w wydarzeniu, ponieważ boją się zarażenia koronawirusem, mimo że impreza z przyczyn epidemiologicznych nie została odwołana, bo ryzyko rozprzestrzenienia choroby zostało ocenione jako małe. W takim wypadku organizator może liczyć na odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, ponieważ działanie to nie było zależne od niego.