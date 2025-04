Nie dostaniesz odszkodowania bez ważnego przeglądu kominiarskiego: terminy, koszty, wymogi prawne. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Przegląd komina (przewodów kominowych), to obowiązek, o którym zapomina wielu właścicieli i zarządców budynków. Przepisy określają dokładnie jak często trzeba wykonywać przegląd kominiarski? Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza? W jakiej formie powinien być sporządzony protokół z przeglądu? Ile to kosztuje? Jakie kary grożą za brak przeglądu? Dlaczego warto robić przegląd kominiarski z powodu ubezpieczenia domu?

Kontrola przewodów kominowych (przegląd kominiarski) - co wynika z przepisów

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) Prawa budowlanego określa, że obiekty budowlane (np. domy jednorodzinne a także wielorodzinne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).



Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:



1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;



2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Od września 2023 roku z kontroli kominiarskiej, kominiarz ma obowiązek sporządzić protokół elektroniczny (e-protokół kominiarski) w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).



Jest to aktualnie jedyna ważna forma potwierdzenia wykonania przeglądu przewodów kominowych. Wynika to z art. 62a Prawa budowlanego. E-Protokół z takiej kontroli musi zawierać co najmniej:



1) datę przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

5) zakres kontroli;

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

W zaleceniach wskazuje się:

1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

Do protokołu trzeba dołączyć się kopie decyzji o nadaniu uprawnień lub kwalifikacji kominiarskich.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że przed lub w czasie przeglądu należy zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny. Każdy uczciwie wykonujący swój zawód kominiarz powinien wiedzieć o tym obowiązku i umieć sporządzić e-protokół w CEEB.



Protokół elektroniczny można zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie kominiarskim na swoim koncie w systemie CEEB.

Ważne Co to jest CEEB?



Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To internetowa baza danych, dzięki której polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Gmina już w tej chwili może wspierać raportami z CEEB efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. CEEB powstał w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

Jak sprawdzić kominiarza?

Na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona można sprawdzić, czy osoba podająca się za kominiarza ma stosowne, wymagane prawem uprawnienia.

Zamówienie przeglądu kominowego online

Ponadto na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/przeglad-kominowy właściciel lub zarządca budynku może nieodpłatnie zamówić przegląd przewodów kominowych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Oczywiście tylko zamówienie jest nieodpłatne. Za usługę kominiarską trzeba zapłacić.

Obowiązek czyszczenia kominów (przepisy przeciwpożarowe)

Warto też wskazać na obowiązki wynikające z przepisów przeciwpożarowych, a konkretnie z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 822). W myśl § 34 tego rozporządzenia:



1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy.



2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.



3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.



4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Czyli z tego przepisu wynika obowiązek właściciela lub zarządcy budynku czyszczenia kominów:

- co najmniej 2 razy w roku – jeżeli palimy gazem lub paliwem płynnym (np. olejem opałowym);

- co najmniej 4 razy w roku – jeżeli palimy paliwem stałym (np. węglem, drewnem, pelletem).

Ile kosztują usługi kominiarskie?

Oczywiście ceny usług kominiarskich są zróżnicowane w zależności od regionu, czy wielkości miejscowości. Zależą także od zakresu prac (np. w jakim stanie jest komin).



Przeciętne zakresy cenowe typowych usług kominiarzy w 2025 roku są następujące (źródło: aktualne cenniki kominiarzy dostępne w internecie):



Kompleksowa coroczna kontrola kominiarska w domu jednorodzinnym, czyszczenie komina i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 250-450 zł.

Sama kontrola przewodów kominowych w domu jednorodzinnym i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 250-350 zł,



Roczna kontrola przewodów kominowych lub instalacji gazowej w pojedynczym lokalu: 150-250 zł.



Udrożnienie zatkanego przewodu kominowego – od 300 do 700 zł.



Samo czyszczenie komina: 70-100 zł za 1 metr bieżący.



Z reguły kompleksowe usługi są tańsze niż te same czynności wykonywane w różnych terminach. Chodzi oczywiście w szczególności o koszty dojazdu – jeżeli za jedną wizytą kominiarz wykona kilka czynności, to zapłacimy mniej niż za wykonanie tych samych czynności w różnych terminach.

Kara za brak przeglądu kominiarskiego

Za brak przeglądu kominiarskiego właścicielowi lub zarządcy budynku grozi kara grzywny w wysokości 500 zł. Może ją wymierzyć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Aktualnie aby to zrobić PINB może przejrzeć Centralną Ewidencję Emisyjności Budunków (CEEB). W tej ewidencji można łatwo sprawdzić, czy właściciel lub zarządca budynku dopełnił obowiązku przeglądu przewodów kominowych – bowiem w niej są agregowane e-protokoły z kontroli przewodów kominowych.

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie domu

Firmy ubezpieczeniowe wskazują, że aktualny przegląd kominiarski jest niezbędny, by uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody wywołane pożarem. Jeżeli takiego przeglądu nie ma, to właściciel budynku nie może liczyć na wypłatę odszkodowania.