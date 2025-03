Przegląd kominiarski - jak często trzeba robić, ile kosztuje i jaka kara za niewykonanie. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Czy wiesz co to jest przegląd kominiarski i jak często trzeba go wykonać? Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza? W jakiej formie powinien być sporządzony protokół? Ile to kosztuje? Jakie kary grożą za brak przeglądu? Dlaczego się opłaca to robić z uwagi na ubezpieczenie? Co jeszcze oprócz przeglądu i czyszczenia komina może wykonać kominiarz? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.