Pomoc suszowa - co w przypadku traw na gruntach rolnych?

Pomoc suszowa w przypadku użytków rolnych dotyczących użytków zielonych (łąki i pastwiska oraz trawy na gruntach rolnych)

Krajowa Rada Izby Rolniczej w związku z licznymi sygnałami rolników o wliczaniu przez ARiMR traw na gruntach rolnych do powierzchni upraw rolnych zobligowanych do obowiązkowego ubezpieczenia przy weryfikacji wniosków suszowych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie interpretacji par. 13 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

reklama reklama



Pomoc suszowa zgodnie z ww. rozporządzeniem jest pomniejszana o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.

Rolnicy podnoszą, że zakłady ubezpieczeń traktują na zasadzie równości uprawy na gruntach ornych jak trwałe użytki zielone a zatem rolnicy nie mogą ich ubezpieczyć - ponieważ zakłady odmawiają podpisania takich polis.

Naszym zdaniem pomniejszanie płatności jest naruszeniem prawa materialnego zarówno rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wielu rolników pyta jak zaskarżyć decyzję o pomniejszaniu płatności "suszowych".

Od decyzji o przyznaniu pomniejszonej pomocy służy odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. W przypadku wydanie decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji rolnik może wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz ze złożeniem skargi.