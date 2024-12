Ceny drewna opałowego – grudzień 2024 r. Zakup drewna u leśniczego: jak to zrobić?

Masz w pobliżu siedzibę nadleśnictwa? To twój sposób na tanie drewno opałowe z pewnego, legalnego źródła. Wyjaśniamy krok po kroku jak się za to zabrać. Ile kosztuje drewno u leśniczego?

Formalności i zapłata w nadleśnictwie

Pierwszy krok, jak już wspomnieliśmy, to wycieczka do kancelarii najbliższego Nadleśnictwa. Dni i godziny urzędowania, gdy leśniczy lub podleśniczy są w kancelarii obecni i obsługują lokalną ludność w zakresie np. sprzedaży drewna, znajdziemy w internecie lub w poszczególnych Nadleśnictwach.



To może pojawić się pierwsza trudność. Drewno nie zawsze jest dostępne od ręki. Trzeba się dowiedzieć, czy w ogóle drewno opałowe jest aktualnie do kupienia. Jeśli mamy szczęście, tam też załatwiamy wszelkie formalności związane z zakupem i płatnością.

Jakie drewno kupić u leśniczego? Oznaczenia drewna opałowego

Drewno opałowe kupowane bezpośrednio "u Leśniczego", może być różnego gatunku i może też mieć różne oznaczenie.



Podstawowym asortymentem opałowym sprzedawanym w Leśnictwach, jest drewno oznaczone symbolem S4 - czyli opał. I jest sprzedawane z reguły w postaci wałków o długościach 120 cm, czasami innej (100 cm lub 200 cm). Kupujemy je z tzw. stosów usytuowanych przy drogach wywozowych. Po zakupie musimy niestety zadbać o ich transport, wywiezienie z lasu i pocięcie na krótsze kawałki, odpowiednie do naszego kominka.



Takie drewno może mieć różne ceny. Od czego to zależy? Po pierwsze rozróżnia się tu drewno iglaste (najczęściej sosna i świerk, dużo rzadziej jodła) lub liściaste miękkie (np. topola, osika, wierzba, lipa).

Najbardziej poszukiwane i najchętniej kupowane, ale też i najdroższe będzie drewno liściaste twarde (dąb, buk, grab, olcha, brzoza, jesion, jawor, itp.)

Ile zapłacę za drewno opałowe? To zależy

Cena drewna opałowego S4 kupowanego bezpośrednio w leśnictwach jest też różna w zależności od regionu Polski - poszczególne Dyrekcje Regionalne Lasów Państwowych i Nadleśnictwa znajdujące się w ich obrębach, mają pewną swobodę ich określaniu i kształtowaniu.



I tak, np. nadleśnictwa położone na terenach miejskich i w ich pobliżu, gdzie popyt na drewno opałowe, a w szczególności kominkowe jest niższy, mogą mieć drewno opałowe dużo droższe niż te, które są położone na terenach wiejskich.

Na dzień dzisiejszy (grudzień 2024r.) ceny drewna opałowego S4 oscylują najczęściej w granicach:

- drewno iglaste - 150-180 zł / m3

- drewno liściaste miękkie - 150-180 zł / m3

- drewno liściaste twarde - 220-250 zł m3.



Warto pamiętać, że te ceny dotyczą drewna tzw. "loco las", czyli leżącego w stosach przy drogach wywozowych. I po stronie kupującego leżą wszystkie wspomniane już wcześniej czynności związane z jego przygotowaniem.

Metr sześcienny i metr przestrzenny

Ale z drugiej strony kupujemy w tym przypadku drewno w jednostkach miary m3 (metry sześcienne), czyli pełnych - bez wliczonych pustek powietrza pomiędzy wałkami w stosie. A nie w metrach "przestrzennych" (popularnie określanych też "kubikami"), które takie pustki powietrza między wałkami czy już kawałkami drewna zwierają.



I tak w PGL Lasy Państwowe operuje się odpowiednimi przelicznikami, które wynoszą:

1 m3 (metr sześcienny) drewna opałowego S4 = 1,54 mp (metr przestrzenny) drewna opałowego S4 w długościach 100-120 cm, albo

1 m3 (metr sześcienny) drewna opałowego S4 = 1,67 mp (metr przestrzenny) drewna opałowego S4 w długościach 200-240 cm.



I analogicznie w odwrotną stronę:

1 mp (metr przestrzenny) drewna opałowego S4 = 0,65 m3 (metr sześcienny) drewna opałowego S4 w długościach 100-120 cm, albo

1 mp (metr przestrzenny) drewna opałowego S4 = 0,60 m3 (metr sześcienny) drewna opałowego S4 w długościach 200-240 cm.

Co to jest drewno małowymiarowe i czym jest samowyrób?

Ważne W wielu regionach kraju, w wielu nadleśnictwach, istnieje możliwość kupna drewna tzw. małowymiarowego (M1 i M2) metodą samowyrobu.

Najprościej mówiąc jest to tzw. gałęziówka, pozostała po zakończonych pracach leśnych, którą możemy sobie samemu pozbierać, kupić i wywieźć z lasu.



W tym przypadku przelicznik z metrów przestrzennych na metry sześcienne wynosi:

1 m3 (metr sześcienny) drewna opałowego M1 lub M2 = 4 mp (metry przestrzenne) drewna opałowego M1 lub M2

I analogicznie w drugą stronę:

1 mp (metr przestrzenny) drewna opałowego M1 lub M2 = 0,25 m3 (metr sześcienny) drewna opałowego M1 lub M2.



Na dzień dzisiejszy (grudzień 2024r.) ceny drewna opałowego małowymiarowego (M), czyli popularnie zwanego gałęziówką oscylują najczęściej w przeciętnych granicach 50-80 zł/m3 bez rozróżnienia czy jest to drewno iglaste, czy też liściaste miękkie lub twarde.



Co do zasad i możliwości pozyskania takiego drewna, jego rozmiarów - średnicy i długości, musimy trzymać się ściśle wytycznych, które dostaniemy od miejscowego leśniczego.

Ten rodzaj pozyskania drewna opałowego niegdyś był bardzo popularny, obecnie coraz rzadziej można się z nim spotkać. Niemniej jednak Nadleśnictwa umożliwiają także i taką możliwość miejscowej ludności.



