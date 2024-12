Ile kosztuje drewno opałowe do kominka? Jak je suszyć i sezonować? Jak rozpoznać suche drewno?

Odpowiednio przygotowane drewno do kominka to klucz do efektywnego i ekonomicznego ogrzewania domu. Suszenie i sezonowanie drewna pozwala nie tylko zwiększyć jego kaloryczność, ale także zmniejszyć ilość sadzy i zanieczyszczeń osadzających się w kominie. Jak to zrobić? Oto kilka prostych zasad.

Palenie świeżo ściętym (mokrym) drewnem nie ma sensu

Świeżo ścięte drewno zawiera nawet 50-70% wody, co sprawia, że pali się słabo, dymi, i obniża efektywność ogrzewania. Dopiero po odpowiednim sezonowaniu wilgotność drewna spada do 15-20%, co pozwala na jego wydajne spalanie i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia komina.

Jak przygotować drewno do sezonowania?

Pierwszą kwestią jest wybór odpowiedniego gatunku. Do kominka najlepiej nadają się twarde gatunki drewna, takie jak dąb, buk, grab czy jesion. Palą się długo i zapewniają wysoką temperaturę. Drewno iglaste, choć łatwiej dostępne, zawiera dużo żywicy, która może powodować osadzanie się sadzy w przewodach kominowych.



Nie mniej ważne jest jego odpowiednie przygotowanie do sezonowania - cięcie i rozdrabnianie. Pocięte drewno szybciej schnie. Najlepiej przygotować szczapy o długości pasującej do kominka i szerokości około 10-15 cm. Im mniejsze kawałki, tym szybciej oddadzą wilgoć.

Gdzie i jak długo sezonować drewno?

Drewno powinno być przechowywane w miejscu, które zapewni dobrą cyrkulację powietrza i ochronę przed opadami. Idealnym rozwiązaniem jest drewutnia – zadaszona i przewiewna konstrukcja. Jeśli drewno leży na zewnątrz, należy ustawić stos na podwyższeniu (np. paletach), by wilgoć z ziemi nie przenikała do szczap, a stos warto zabezpieczyć od góry plandeką, zostawiając boki odsłonięte.



Czas potrzebny na wysuszenie drewna zależy od jego rodzaju i warunków przechowywania. Drewno liściaste twarde (np. dąb, buk) potrzebuje 18-24 miesiące. Drewno miękkie (np. brzoza, olcha) wyschnie w ciągu 6-12 miesięcy. Najlepiej rozpocząć sezonowanie wiosną, kiedy warunki atmosferyczne sprzyjają szybkiemu schnięciu.



Gotowe do użycia drewno jest lekkie i ma jasny kolor. Możemy także wykonać prosty test – gotowe, suche drewno wydaje czysty, wyraźny dźwięk, gdy dwa kawałki się o siebie uderzą. Możemy także użyć przyrządu do mierzenia wilgotności – ta w przypadku dobrze wyrezonowanego drewna nie powinna przekraczać 20 proc.

Nie masz własnego lasu - ile wydasz na drewno opałowe?

Ostateczna cena z metr sześcienny drewna opałowego zależy od regionu kraju, pory roku oraz oczywiście gatunku drzewa. Porównując oferty z popularnych portali ogłoszeniowych można wysnuć wniosek, że gotowe, pocięte w polana drewno kominkowe można kupić od 150 do 600 zł z dostawą za metr przestrzenny.



Innym źródłem drewna może być lokalne nadleśnictwo. Drewno opałowe oznaczane jako S4, pozyskane z lasów państwowych i ich kosztem to, według aktualnych cenników detalicznych, wydatek od 141 do 317 zł za metr sześcienny. Jest więc wyraźnie taniej, niż u prywatnych dostawców. Takie drewno nabywca może także pozyskać legalnie na własny koszt, dzięki czemu ceny będą jeszcze niższe. Wyniosą bowiem, wg wspomnianych cenników, od 15,99 do 221,40 zł za metr sześcienny.



Podsumowując, sezonowanie drewna do kominka wymaga czasu i odpowiednich warunków, ale daje w efekcie wydajne i ekologiczne paliwo. Warto zainwestować czas i energię w ten proces, by cieszyć się ciepłem i sprawnym działaniem kominka przez długie lata.



Dawid Pokorski, Ekspert kampanii Drewno Pozytywna Energia