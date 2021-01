Brexit - koniec okresu przejściowego a klienci banków

Koniec okresu przejściowego Brexitu nastąpił wraz z końcem 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania i Irlandia Północna są dla UE państwem trzecim. Co to oznacza dla klientów banków? Co się zmienia? Czy Brexit wpływa na gwarancję depozytów w polskich bankach? Czy nadal można stosować wskaźniki referencyjne (jak LIBOR) opracowane przez podmioty z Wielkiej Brytanii?