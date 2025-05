Jak zmieni się rata kredytu i zdolność kredytowa po obniżce stóp procentowych NBP o 0,5 pkt proc.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 7 maja 2025 r. poziom stóp procentowych o 0,5 pkt proc. Takiej obniżki oczekiwała największa liczba ekonomistów i ekspertów rynku finansowego. W teorii taka obniżka zmniejsza ratę kredytu z oprocentowaniem zmiennym, na kwotę 500 000 zł, o ok. 172 zł. W praktyce w części przypadków rata spadnie jeszcze mocniej. Dotyczy to kredytów z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 6M, która spadła już o 0,79 p.p. W rezultacie rata wspomnianego kredytu spadnie o 271 zł. Taka obniżka stóp procentowych nieco poprawi też dostępność kredytów hipotecznych. Zdolność kredytowa wzrośnie o ok. 5%. Jeśli ktoś na początku kwietnia mógł uzyskać kredyt na 500 000 zł, to po obniżce będzie to ok. 525 000 zł.

Jak i kiedy zmieni się rata kredytu z WIBOR-em?

Tak mocny spadek stawki WIBOR 6M wynika z tego, że prognozy mówią, iż w ciągu najbliższych 6 miesięcy czekają nas kolejne obniżki stóp. W miarę zbliżania się do tego momentu będzie też spadać stawka WIBOR 3M. W dłuższym okresie zmiany rat kredytów opartych na stawkach WIBOR 3M i WIBOR 6M będą więc zbliżone. Ta druga reaguje po prostu szybciej na spodziewane zmiany stóp NBP.



Z drugiej strony, oprocentowanie kredytów opartych na WIBOR 6M jest aktualizowane co 6 miesięcy, a tych opartych na WIBOR 3M – co 3 miesiące. W zależności od tego, kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja, w części przypadków niższa będzie już najbliższa rata, a w innych spadek może pojawić się dopiero za kilka miesięcy.

Należy też dodać, że będą przypadki, w których rata spadnie w mniejszym stopniu niż podano. Powyższe wyliczenia dotyczą stosunkowo nowych kredytów, a więc udzielanych w tym lub poprzednim roku. Tymczasem im „starszy” kredyt, tym zmiany stóp procentowych mają mniejszy wpływ na wysokość raty. W przypadku kredytu na 500 000 zł, ale udzielonego np. 15 lat temu, rata może więc spaść tylko o kilkadziesiąt złotych.

Jak zmieni się zdolność kredytowa po obniżce stóp procentowych NBP o 0,5 pkt proc.

Obniżka stóp o 0,5 p.p. poprawi też dostępność kredytów hipotecznych. Spadek rat podniesie dostępną kwotę kredytu o ok. 5%. Jeśli ktoś na początku kwietnia mógł uzyskać maksymalnie 500 000 zł, to po obniżce stóp będzie to ok. 525 000 zł. W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym opartym na WIBOR 6M, wzrost może być nawet większy – np. do 538 000 zł – ponieważ ta stawka spadła już o 0,79 p.p.



Wyliczenia dotyczą oczywiście kredytów z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku stałego oprocentowania rata spadnie dopiero, gdy zakończy się okres obowiązywania stałej stawki, który trwa zazwyczaj 5 lat. Jeśli komuś zależy na szybszym spadku raty, może przenieść kredyt do innego banku, czyli dokonać refinansowania. W takim przypadku stary kredyt zostaje spłacony za pomocą nowego, który będzie miał oprocentowanie dostosowane do obecnego poziomu stóp procentowych.