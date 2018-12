Kara ograniczenia wolności to jeden ze sposób nieizolacyjnego oddziaływania na sprawcę. Kara ograniczenia wolności stanowi najczęściej alternatywę dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Może ona polegać na potrąceniu od 10 % do 25 % miesięcznego wynagrodzenia, lub na obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne, w wymiarze 20-40 godzin miesięcznie. Kara tego rodzaju może zostać orzeczona maksymalnie na 2 lata. W pewnych okolicznościach skazany może ubiegać się o zwolnienie z reszty kary ograniczeni wolności.

Przesłanki zwolnienia z reszty kary ograniczenia wolności

Celem kary ograniczenia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Jeżeli więc wykonywana kara spełnia swoje cele istnieją przesłanki do jej skrócenia. Zasady zwolnienia z kary ograniczenia wolności zostały uregulowane w art. 83 Kodeksu karnego (k.k.). Zgodnie z tym przepisem sąd może orzec o zwolnieniu z reszty kary ograniczenia wolności skazanego, który:

odbył przynajmniej połowę kary – czas liczy się od dnia rozpoczęcia odbywania kary;

sumienne wykonywanie kary;

w tym czasie przestrzegał porządku prawnego;

wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek.

Wniosek o zwolnienie

Zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności następuje na wniosek skazanego złożony do sądu rejonowego właściwego według miejsca wykonywania tej kary (zgodnie z art. 55§1 k.k.w.). Legitymację do złożenia wniosku ma nie tylko sam skazany ale również jego obrońca i sądowy kurator zawodowy. We wniosku należy wskazać, że zaistniały wszelkie okoliczności uzasadniające skrócenie kary ograniczenia wolności. Przykładowo, wystarczy wskazać, że w czasie odbywania kary przestrzegało się porządku prawnego – nie trzeba tego udowadniać, ponieważ sąd i tak to sprawdzi.

W wypadku zwolnienia skazanego od odbycia reszty kary ograniczenia wolności sądowy kurator zawodowy zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę, instytucję lub organizację, w której skazany odbywał karę.

Skutkiem zwolnienia z reszty kary ograniczenia wolności jest umorzenie postępowania wykonawczego w zakresie dotyczącym ograniczenia wolności. Z chwilą uprawomocnienia się wydanego przez sąd postanowienia o zwolnieniu z reszty kary ograniczenia wolności uznaje się tę karę za wykonaną. W związku z powyższym, w tym momencie rozpoczyna swój bieg termin do zatarcia skazania.

