Wybory 2023. W urzędach pełna mobilizacja - wydłużone godziny pracy, otwarte w sobotę, mobilne punkty rejestracji

Informacje m.in. o wieku, płci, wzroście, wadze czy wyniku testów sprawnościowych wszystkich uczniów trafią do publicznej bazy, która ma monitorować sprawność fizyczną i wyłaniać talenty. Dane będą zanonimizowane, jednak - jak podkreśla RPO - może to prowadzić do identyfikacji osoby, zwłaszcza w małych miejscowościach.