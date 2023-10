Wybory 2023. Nowe obwody do głosowania za granicą

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nowelizacja tworzy nowe obwody głosowania w tych okręgach konsularnych, w których jest to zasadne ze względu na zwiększone zainteresowanie wyborców zgłoszeniem się do spisów sporządzanych przez konsulów. Dodatkowe obwody głosowania powstaną w: Alicante, Amsterdamie, Bredzie, Karlsruhe, Maladze, Mediolanie i Norymberdze. Ich adresy znaleźć można w rozporządzeniu opublikowanym w dzienniku ustaw poz. 2141 z 5 października 2023.

Głosowanie za granicą

"Na skutek nowelizacji całkowita liczba obwodów głosowania zagranicą w tegorocznych wyborach i referendum ogólnokrajowym wzrośnie do 417. Co oznacza wzrost liczby obwodów o ponad 30 % w porównaniu z wyborami parlamentarnymi w roku 2019 kiedy zorganizowano 320 obwody dla głosujących poza granicami kraju, i o ponad 66% w stosunku do roku 2015, kiedy zorganizowano 250 obwodów" - czytamy w komunikacie MSZ.

Wejście w życie nowelizacji umożliwi wyborcom rejestrowanie się przez system e-Wybory w spisach sporządzanych dla nowoutworzonych obwodów.

Z danych ministerstwa wynika, iż do głosowania za granicą zarejestrowało się już ponad 350.000 obywateli RP – (w 2019 roku było ich niewiele ponad 314.000, w 2015 roku niecałe 200.000).