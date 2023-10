Mało czasu na wnoszenie protestów wyborczych. Co z uzupełnianiem braków formalnych?

Do Sądu Najwyższego wpływają protesty dotyczące wyborów i referendum z 15 października br. Czy autora protestu wyborczego można wezwać do uzupełnienia braków formalnych? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego zajmie się tym Sąd Najwyższy. Do kiedy jest czas na zgłaszanie protestów?

Do kiedy można zgłaszać protesty dotyczące wyborów

Kwestia uzupełniania braków formalnych

Od zeszłego tygodnia do SN wpływają protesty dotyczące wyborów i referendum przeprowadzonych 15 października br. Termin na wnoszenie tych protestów upływa 25 października br. W SN rozpoznawaniem tych protestów i późniejszym rozstrzygnięciem o ważności wyborów oraz referendum zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Tymczasem jeszcze 10 października br. prezes tej Izby Joanna Lemańska przedstawiła siedmiorgu sędziom tej Izby pytanie prawne odnoszące się do formalnej sprawy związanej z rozpatrywaniem tych protestów. Chodzi o to, czy w sprawach takich protestów można stosować przepisy Kodeksu postępowania cywilnego mówiące o wezwaniu podmiotu inicjującego sprawę do uzupełnienia braków formalnych w złożonym piśmie. Takim brakiem może być na przykład brak podpisu autora protestu, brak wskazania numeru PESEL, czy też złożenie pisma w formie elektronicznej, a nie na piśmie.

Dotychczas SN przy okazji poprzednich wyborów niejednolicie rozstrzygał ten problem, choć - jak pisze w uzasadnieniu pytania prezes Lemańska - "dominującym wydaje się być przy tym zapatrywanie, że w sprawach wywołanych protestami wyborczymi - z uwagi na szczególny charakter tego rodzaju pisma procesowego - wyłączone jest stosowanie przepisu K.p.c. nakazującego wszczęcie postępowania naprawczego, nawet w przypadku ujawnienia braków formalnych uniemożliwiających nadanie sprawie biegu".

Odnoszące się do tej kwestii składy sędziowskie rozpatrujące protesty związane z wcześniejszymi wyborami wskazywały na przykład w 2019 r. m.in., że "napięty, rygorystyczny harmonogram orzekania przez SN w sprawach protestów wyborczych, określony przez krótki, maksymalnie 90-dniowy termin wydania przez SN rozstrzygnięcia o ważności wyborów, jak też okoliczność, że możliwość rozstrzygnięcia o ważności wyborów uwarunkowana jest od uprzedniego rozpoznania wszystkich protestów wyborczych (...) przemawiają za uznaniem, że w postępowaniu tym nie stosuje się przepisów dotyczących uzupełnienia braków formalnych pism". Taki protest należy więc - jak wtedy wskazywano - pozostawić bez dalszego biegu.

SN argumentował wówczas, że "kursowanie korespondencji pomiędzy sądem i miejscem zamieszkania autora protestu wyborczego istotnie przedłużają postępowanie nakierunkowane na uzupełnienie braków".

Jednak, jak zaznaczyła prezes Lemańska, "w nielicznych orzeczeniach SN zaprezentowany został pogląd, że w sprawach wywołanych protestami wyborczymi przywołany przepis K.p.c. znajduje zastosowanie na takich samych zasadach, jak ma to generalnie miejsce również w innych postępowaniach cywilnych". Takie postanowienie zapadło na przykład jeszcze w 2005 r., przy okazji ówczesnych wyborów, ale także w 2019 r.

"Rozstrzygnięcie wskazanych wątpliwości ma zarazem istotne znaczenie nie tylko dla przebiegu indywidualnych spraw zainicjowanych protestami wyborczymi i referendalnymi, lecz także dla przebiegu postępowań przed SN w przedmiocie ważności lub nieważności wyborów albo referendum" - podkreśliła prezes Lemańska.

Posiedzenie składu siedmiorga sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie tego zagadnienia wyznaczono na 25 października na godz. 11. Sprawozdawcą sprawy ma być sędzia Krzysztof Wiak.

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mm/ tgo/

