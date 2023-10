Wybory 2023. Do Sądu Najwyższego wpływają nadane pocztą protesty wyborcze i referendalne. SN na decyzję w sprawie ważności wyborów ma czas do 13 stycznia 2024 r.

Ubezpieczenie grobu. Postawienie nagrobka kosztuje od kilku do kilkunastu tys. złotych. Odbudowa zniszczonego przez akt wandalizmu, silny deszcz czy przewrócone drzewo pomnika to również niebagatelny koszt. Warto wiedzieć, że nagrobki można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej. Ile to kosztuje?