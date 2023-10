Wyniki wyborów 2023. Oficjalne dane PKW

PKW podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 r. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc.

rozwiń >

Polacy w niedzielnym głosowaniu wybrali 460 posłów i 100 senatorów. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc., zaś w wyborach do Senatu 74,31 proc.

REKLAMA

Wyniki wyborów 2023. Sejm

Jak podała PKW, PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Na PiS oddano 7 mln 640 tys. 854 głosy, na KO - 6 mln 629 tys. 402, na Trzecią Drogę - 3 mln 110 tys. 670, na Nową Lewicę - 1 mln 859 tys. 018, zaś na Konfederację - 1 mln 547 tys. 364.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Na Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało 1,86 proc. (401 tys. 054 głosy), na Polska jest Jedna - 1,63 proc. (351 tys. 099). Na KW Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju głos oddało 0,12 proc. (24 tys. 850). Z kolei na KW Normalny Kraj głosowało 0,02 proc. (4 tys. 606). Mniejszość Niemiecka uzyskała 0,12 proc. głosów - 25 tys. 778, Ruch Naprawy Polski 0,004 proc. - 823, a Antypartia 0,005 proc. - 1 tys. 156.

Wyniki wyborów 2023. Senat

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów - Andrzej Dziuba (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Dziuba - Pakt Senacki), Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz - Pakt Senacki), Zygmunt Frankiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunt Frankiewicz - Pakt Senacki), Józef Zając (Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Zająca) oraz Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kwiatkowski - Pakt Senacki).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dane PKW o wyborach do Sejmu

REKLAMA

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas konferencji prasowej we wtorek wieczorem 17 października poinformował, że wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 41 Okręgowych Komisji Wyborczych i 31 tys. 497 Obwodowych Komisji Wyborczych. Podał, że "w skład obwodowych komisji wyborczych powołano 262 tys. 525 wyborców".

Jak dodał, 460 posłów wybierano spośród 6 tys. 333 kandydatów zgłoszonych na 303 listach przez 12 komitetów wyborczych. Poinformował, że "liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 mln 532 tys. 595 osób". "Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła 21 mln 971 tys. 603 osoby, a liczba osób, którym wysłano pakiety wyborcze - 12 tys. 952" - podał. Łącznie, jak tłumaczył, "liczba osób, którym wydano karty w lokalach oraz korespondencyjnie to 21 mln 984 tys. 555 osób".

Według danych przytoczonych przez Marciniaka, "liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 21 mln 977 tys. 411, a liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym to 12 tys. 136". Z kolei "liczba kart nieważnych wyniosła 10 tys. 520, a liczba kart ważnych - 21 mln 966 tys. 891".

Liczba głosów nieważnych w wyborach do Sejmu

Przewodniczący PKW poinformował, że liczba głosów nieważnych w wyborach do Sejmu wyniosła 370 tys. 217, co stanowi 1,69 proc. ogólnej liczby głosów - w tym z powodu: postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 208 tys. 144; niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 144 tys. 870; postawienia znaku "X" wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 17 tys. 203.

Liczba głosów ważnych w wyborach do Sejmu

Liczba głosów ważnych w wyborach do Sejmu wyniosła 21 mln 596 tys. 674, co stanowi 98,31 proc. ogólnej liczby głosów".

Dane PKW o wyborach do Senatu

REKLAMA

Z kolei w wyborach do Senatu w lokalach wyborczych karty do głosowania wydano 21 mln 955 tys. 352 osobom. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 21 mln 955 tys. 030. Liczba kart nieważnych wyniosła 10 tys. 146. Liczba kart ważnych wyniosła 21 mln 944 tys. 884.

Natomiast liczba głosów nieważnych wyniosła 541 tys. 886, co stanowiło 2,47 proc. ogólnej liczby głosów - w tym z powodu: znaku "X" postawionego obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 149 tys. 142; niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata 388 tys. 032; postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 4 tys. 712.

Liczba głosów ważnych w wyborach do Senatu wyniosła 21 mln 402 tys. 998, co stanowi 97,53 proc. ogólnej liczby głosów.

Wyniki wyborów w Dzienniku Ustaw

We wtorek późnym wieczorem obwieszczenia o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu opublikowano na stronie PKW. Wyniki wyborów muszą zostać ogłoszone jeszcze w Dzienniku Ustaw. O ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy. Protesty wyborcze wnosi się do SN na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów w Dzienniku Ustaw.

autorzy: Marcin Jabłoński, Olga Łozińska