Marszałek senior Sejmu Marek Sawicki: Uważam, że każdy klub w Sejmie powinien mieć swojego wicemarszałka

Dofinansowanie do zakupu laptopa. Wniosek można składać do 12 listopada 2023 r.

To ostatni moment, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu laptopa. Nauczyciele mają 30 dni na złożenie wniosku od dnia, w którym został uprawniony do skorzystania z programu. Wnioski składane są za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę.