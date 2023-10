Lista posłów do Sejmu. Wybory 2023

Zbliża się ważny termin w ZUS. Kto musi do 31 października złożyć wniosek o kontynuowanie wypłaty

31 października upływa termin przedłużenia w ZUS prawa do otrzymywania renty rodzinnej ZUS przez studentów. Niedopełnienie formalności sprawi, że ZUS przestanie wypłacać pieniądze. Złożenie wniosku po terminie może co prawda prawo do renty rodzinnej przywrócić, ale pieniądze za październik i ewentualnie następne miesiące zwłoki przepadną bezpowrotnie.