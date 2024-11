Kiedy będzie ogłoszony kandydat PiS na prezydenta RP? Jest już jasne, że przed tą datą

Jarosław Kaczyński, zapytany o termin ogłoszenia kandydata PiS na prezydenta, poprosił o cierpliwość. "Platforma Obywatelska mówi o 7 grudnia. My chcemy być wcześniej, ale proszę nas nie poganiać" – stwierdził. Dopytywany o wyniki wewnętrznych badań partii, które mogłyby wskazać potencjalnego kandydata, zapewnił, że są one prowadzone na bieżąco.

W Koalicji Obywatelskiej do prawyborów staną prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Lider PO, Donald Tusk, ogłosił, że głosowanie odbędzie się elektronicznie, prawdopodobnie 23 listopada. Jarosław Kaczyński, komentując rywalizację w KO, z przekąsem zasugerował, że serwer wyborczy "znajduje się w głowie Donalda Tuska". Kandydat PiS na prezydenta zostanie ogłoszony wkrótce, przed 7 grudnia.

Prawybory na kandydata na prezydenta w KO

W prawyborach w KO zmierzy się prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W ubiegłą sobotę lider PO, premier Donald Tusk poinformował, że prawybory będą przeprowadzone w formie elektronicznej, prawdopodobnie 23 listopada.

Kaczyński, zapytany w czwartek na konferencji prasowej, jak ocenia prawybory w KO i "przepychanki między Trzaskowskim a Sikorskim" odparł, że jego odpowiedź będzie na poły żartobliwa. "To ma być internetowo, tak? Więc pytanie, gdzie będzie serwer. Ja sądzę, że w głowie Donalda Tuska" - stwierdził.

W najbliższy piątek komisja przygotowująca prawybory w KO ma ustalić ich ostateczną datę, regulamin oraz zasady głosowania, najprawdopodobniej za pośrednictwem zabezpieczonych kodem SMS-ów. Wyniki mają być znane następnego dnia po prawyborach. Wyłoniony w wyniku prawyborów kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.

Kandydat PiS na prezydenta RP zostanie ogłoszony przed 7 grudnia

Pytany, kiedy będzie ogłoszony kandydat PiS na prezydenta, poprosił o cierpliwość. "Platforma Obywatelska mówi o 7 grudnia. My chcemy być wcześniej, ale proszę nas tak nie poganiać" - powiedział Jarosław Kaczyński. Dopytywany o badania wewnętrzne partii, które by wskazywały na potencjalnego kandydata, zapewnił, że są one przez cały czas prowadzone. "Przed 10 laty był moment iluminacji, a teraz są badania" - dodał.

Trochę więcej o procesie wyłaniania kandydata w PiS przekazał niedawno w programie "Gość Wydarzeń" wiceszef partii Mateusz Morawiecki. "Kolejna runda badań ilościowych i jakościowych zakończy się około 20 listopada. Wtedy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości będzie mogło wyłonić kandydata na prezydenta" - powiedział.

Jest już trzech kandydatów, którzy deklarują start w wyborach prezydenckich w 2025 roku

Jako pierwszy kandydat na prezydenta RP swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ogłosił liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. "Będę najaktywniejszym prezydentem, pod względem złożonych i zawetowanych ustaw" - zadeklarował w dniu 31 sierpnia br. Wśród priorytetów wskazał bezpieczeństwo i gospodarkę.

Udział w wyborach ogłosił również poseł na Sejm RP Marek Jakubiak (Wolni Republikanie). Miało to miejsce w dniu 28 października na antenie telewizji Republika. "Pragnę oświadczyć, że będę startował na Prezydenta RP. Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski i dla co niektórych, to nie będą łatwe losy, natomiast z całą pewnością miejsce Polaków jest w Polsce, a Polski miejsce jest w Europie" - powiedział polityk.

Swój start w wyborach prezydenckich w 2025 roku ogłosił też Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Chcę być kandydatem niezależnym i niezależnym prezydentem; chcę być prezydentem ludzi, a nie partii politycznej" - oświadczył w dniu 13 listopada br. Dodał, że Polska potrzebuje prezydenta, który jest gotowy szukać porozumienia.