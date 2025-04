Socjolog: wyborcy kierują się emocjami, nikt nie czyta programów; zwycięża ten, kto umiejętnie przeplata politykę nienawiści z polityką miłości

Wyborcy deklarują, że chcą programów, ale kierują się emocjami - powiedział w Studiu PAP socjolog, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego Przemysław Sadura. Zapytany jakich działań kandydatów można się spodziewać w miesiącu, który pozostał do wyborów, powiedział, że boi się "puszczać wodze fantazji".

Spory o politykę przy świątecznym stole. Socjolog: to się nasila

W rozmowie w Studiu PAP przeprowadzonej 18 kwietnia 2025 r. a więc tuż przed Świętami Wielkanocnymi, profesor Sadura powiedział, że "spory między kandydatami przekładają się na atmosferę przy rodzinnym stole i to od lat się nasila".



"Duże zainteresowanie społeczeństwa polityką powinno cieszyć, a z drugiej strony jako socjolog życzyłbym jednak wszystkim spokojnych świąt, kiedy jesteśmy w stanie zawiesić te spory polityczne. Bo wiadomo, że w tym szerszym, rodzinnym gronie, wielopokoleniowym, mamy różne preferencje polityczne i w momencie tak silnej polaryzacji konfliktu to się może po prostu przełożyć na spory" - zaznaczył socjolog.

Programów nikt nie czyta - wyborcy kierują się emocjami

Pytany, czy politycy walczą o głosy emocjami, czy też programami, socjolog odparł, że "programów nikt nie czyta".



"Deklaratywnie oczywiście chodzi o merytorykę, a tak naprawdę, to chodzi o emocje. My sami do końca nie wiemy, czego chcemy od polityki. Okazuje się, że to jest sfera wybitnie emocjonalna. W polskim społeczeństwie polityka nie cieszy się dobrą opinią (...). Nienawidzimy polityki, nienawidzimy polityków i co więcej - nienawidzimy tej polityki i polityków coraz bardziej. Ale jednocześnie my kochamy nienawidzić i dlatego mimo tego, że nasza opinia na temat polityki i polityków jest coraz gorsza, to frekwencja jest coraz wyższa" - powiedział.

Politykom życzymy wszystkiego najgorszego

Starcia polityków prof. Sadura porównał do "zapasów w błocie", gdzie "każdy ma swojego kandydata, kandydatkę, któremu kibicuje i przede wszystkim tych, którym życzy wszystkiego najgorszego". Dodał, że "to jest w zasadzie jedyna forma politycznego zaangażowania, czyli ta z kanapy przed telewizorem". Jako dowód podał wysoką oglądalność debat relacjonowanych w telewizji.

Zwycięża ten, kto umiejętnie przeplata politykę nienawiści z polityką miłości

"Jeżeli byśmy na przykład spojrzeli na to, co było takim kluczowym czynnikiem sukcesu Koalicji Obywatelskiej i koalicji partii, które obecnie tworzą koalicję rządową w wyborach parlamentarnych, no to Donald Tusk umiejętnie przeplatał politykę nienawiści z polityką miłości. Nie stronił od atakowania przeciwników, często brutalnego, nie stronił od używania populistycznej retoryki, pojawiły się tam i jakieś antyuchodźcze, antymigracyjne hasła. Ale w miarę zbliżania się terminu wyborów coraz więcej było jednak takiego pozytywnego przekazu" - powiedział Sadura.

Co dalej w kampanii wyborczej?

Do wyborów prezydenckich pozostał równo miesiąc. W tym czasie sztaby będą zaciekle walczyć o każdy głos. "Ja się boję puszczać wodze fantazji" - powiedział prof. Sadura w odpowiedzi na pytanie, jakich działań możemy się spodziewać.



"To, co wyczyniają kandydaci, w szczególności skrajnej prawicy - (Grzegorz) Braun, wypowiedzi (Sławomira) Mentzena, wypowiedzi (Karola) Nawrockiego - pokazują, że my tutaj straciliśmy jakąś miarę i zagrożenie jakimś takim niekontrolowanym przejściem od polityki nienawiści, do po prostu przemocy politycznej jest wysoce możliwe" - ocenił.



Zaznaczył, że nie chce roztaczać kasandrycznych wizji, ale "dobrze by było, żeby ta kampania się naprawdę jak najszybciej skończyła, zanim negatywne emocje przekroczą jakieś granice".

Wybory prezydenckie 2025 - kiedy I tura i II tura

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025 r., ich ewentualna druga tura - 1 czerwca.

Wideo z rozmową z profesorem Sadurą

Michał Torz (PAP)

