Wybory prezydenckie 2025. System e-Wybory już działa: możesz dopisać się do spisu wyborców online będąc za granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało 10 kwietnia 2025 r., że system e-Wybory w wyborach prezydenckich jest już otwarty. To usługa elektroniczna na stronie https://ewybory.msz.gov.pl, dzięki której wyborcy za granicą mogą zgłosić się do spisu wyborców sporządzanych przez konsulów bez wychodzenia z domu.

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie (na Prezydenta RP) odbędą się 18 maja br. (I tura). Ewentualna II tura odbędzie się 1 czerwca 2025 r.

Można głosować za granicą ale trzeba być w spisie wyborców

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w obwodach głosowania, które zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - utworzy minister spraw zagranicznych. Zaznacza, że wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach w jednym z ponad pół tysiąca obwodów głosowania za granicą.

System e-Wybory pozwala dopisać się do spisu wyborców online będąc za granicą

"Aby zgłosić się do spisu wyborców przez e-Wybory nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego. Wystarczy wybrać dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadzić wymagane dane, które system zweryfikuje komunikując się z rejestrami państwowymi. W celu weryfikacji tożsamości wymagane będzie podanie nazwiska rodowego matki" - podkreśla MSZ.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że system e-Wybory nie służy do głosowania przez internet. Głos w wyborach można oddać wyłącznie w lokalu wyborczym, a korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów - czyli do 13 maja.

Jak otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania

"Jak otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania? Do 15 maja 2025 r. należy złożyć do właściwego terytorialnie konsula papierowy wniosek z własnoręcznym podpisem" - przypomina MSZ.?Wskazuje, że aby oddać głos, należy wcześniej złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsula lub posiadać ważne zaświadczenie o prawie do głosowania.



Wnioski można składać do 13 maja 2025 r. na trzy sposoby: przez internet przy użyciu usługi "e-Wybory" (sposób rekomendowany), osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem lub mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego. (PAP)wni/ sdd/

Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadza wymagane dane, które usługa weryfikuje komunikując się z rejestrami państwowymi. Aby zgłosić się do spisu przez e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.

WAŻNE! Pamiętaj, żeby przy rejestracji na wybory podać swoje dokładne i prawidłowe dane:

imię / imiona,

nazwisko,

data urodzenia,

nr PESEL,

typ i dane dot. ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego),

adres zamieszkania za granicą,

adres e-mail,

numer telefonu (w tym numer kierunkowy kraju, np.: BE: +32, PL: +48).

