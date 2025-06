Wciąż piszemy o uprawnieniach dla seniorów czy dla 50. latków - teraz przyszedł czas zająć się młodymi osobami. Zasadniczo to one pracują na aktualne świadczenia emerytów czy rencistów, ale przecież na tym polega solidarność społeczna, solidarność pokoleniowa. Warto zwrócić uwagę na najnowsze przepisy, które weszły w życie w czerwcu 2025 r., a dokładnie na rozdział 10. ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620, dalej jako: ustawa). Rozdział 10. nazywa się dokładnie tak: "Wsparcie dla osób do 30. roku życia". Na jakie zatem wsparcie i pomoc z budżetu państwa czy samorządów mogą liczyć młode osoby?

Jakie zmiany w prawie pracy?

Na wstępie warto jeszcze zaznaczyć, że takiej reformy rynku pracy niebyło od dawna. Ustawa składa się XIV działów, 453 artykułów (330 stron) oraz zmienia 51 ustaw! W dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie, a a tym samym zaczęło obowiązywać 21 kluczowych zmian dla prawa pracy, o czym pisaliśmy. Zmiany głównie dotyczą pracowników, pracodawców, bezrobotnych, stażystów, urzędów pracy, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Oczywiście zmiany mają też charakter instytucjonalny, odnoszą się do urzędów pracy (zarówno grodzkich jaki i powiatowych), odnoszą się do ZUSu, PFORNu, jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców, przedsiębiorców i wielu, wielu innych instytucji. Szczegóły poniżej.

Wsparcie dla osób do 30. roku życia. Już jest ustawa, obowiązuje od czerwca 2025 r.

Rozdział 10. ustawy ustawy nazywa się dokładnie tak: "Wsparcie dla osób do 30. roku życia". Rozdział ten nie jest obszerny, ale zawiera kilka kluczowych regulacji, o których warto wiedzieć.

Wsparcie dla osób do 30. roku życia. Już jest ustawa, obowiązuje od czerwca 2025 r.: doradca do spraw osób do 30. roku życia, którego zadaniem jest w szczególności przygotowanie IPD

Z ustawy wynika, że Powiatowy Urząd Pracy powierza co najmniej jednemu doradcy ( jest to: młodszy doradca do spraw zatrudnienia; doradca do spraw zatrudnienia; starszy doradca do spraw zatrudnienia) funkcję doradcy do spraw osób do 30. roku życia, którego zadaniem jest w szczególności przygotowanie IPD - indywidualnego planu działania.

Czym jest indywidualny plan działania?

Jak czytamy w ustawie przygotowanie indywidualny plan działania - IPD następuje w trakcie rozmowy z bezrobotnym lub poszukującym pracy, podczas której dokonuje się analizy sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy, biorąc pod uwagę jego oddalenie od rynku pracy i gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Sporządzenie IPD jest poprzedzone oceną umiejętności cyfrowych bezrobotnego lub poszukującego pracy, będących osobami do 30. roku życia. Ocena umiejętności cyfrowych następuje przez wypełnienie ankiety umiejętności cyfrowych udostępnionej w systemie teleinformatycznym, PUP może odstąpić od przeprowadzenia oceny umiejętności cyfrowych, jeżeli bezrobotny lub poszukujący pracy był już poddany tej ocenie.

Ważne Jak podkreśla B. Skóbel, Indywidualne plany działania dla bezrobotnych i poszukujących pracy, LEX/el. 2025.: "Przygotowanie IPD dla osób do 30. roku życia powinno nastąpić niezwłocznie po dniu zarejestrowania się a dla bezrobotnych, zarejestrowanych dłużej niż 90 dni w okresie ostatnich 180 dni, niezwłocznie po zaistnieniu tej okoliczności.".

Co obejmuje indywidualny plan działania?

Indywidualny plan działania obejmuje między innymi:

formy pomocy dostosowane do sytuacji i potrzeb bezrobotnego lub poszukującego pracy;

działania, które bezrobotny lub poszukujący pracy może zrealizować samodzielnie;

terminy realizacji form pomocy i działań podejmowanych przez bezrobotnego lub poszukującego pracy samodzielnie;

preferowaną przez bezrobotnego lub poszukującego pracy częstotliwość i formę kontaktu. Z tym zastrzeżeniem, PUP w okresie realizacji IPD kontaktuje się z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 30 dni w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD.

termin zakończenia realizacji IPD.

IPD może być zmieniany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Jakie wsparcie dla osób do 30. roku życia?

Osobie do 30. roku życia w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji jako bezrobotny lub poszukujący pracy Powiatowy Urząd Pracy przedstawia propozycję zatrudnienia, stażu, szkolenia lub innej formy pomocy, zgodnie z IPD. Dodatkowo, jeżeli jest to uzasadnione umożliwia się bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, będącym osobami do 30. roku życia, nabycie umiejętności cyfrowych. Takie nabycie umiejętności cyfrowych może mieć różną formę, np.: szkolenia czy szkolenia realizowane w ramach bonu na kształcenie ustawiczne lub stażu – w przypadku gdy program tego szkolenia albo stażu obejmuje nabycie umiejętności cyfrowych; poradnictwo zawodowe.

Wsparcie dla osób do 30. roku życia z WUP, PUP lub OHP - punkt obsługi osób do 30. roku życia

Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy lub Ochotnicze Hufce Pracy mogą utworzyć ze środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych punkt obsługi osób do 30. roku życia, oferujący kompleksową informację w zakresie:

zatrudnienia i innych form pomocy,

możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i mieszkalnictwa socjalnego,

świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym w zakresie rehabilitacji, dalszego kształcenia,

podjęcia zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej;

możliwość uzyskania poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

Wsparcie dla osób do 30. roku życia: resortowy program zatrudnienia i podnoszenia umiejętności

Minister właściwy do spraw pracy może opracować resortowy program zatrudnienia i podnoszenia umiejętności kierowany do osób do 30. roku życia. Program może dotyczyć realizacji form pomocy na podnoszenie kwalifikacji finansowanych z Funduszu Pracy jak i stażu.

Czy zmiany dla osób do 30. roku życia przyniosą korzyści dla rynku pracy?

Jeszcze w uzasadnieniu do projektu dla wprowadzonych już zmian mocno podkreślano istotną rolę, jaką odgrywają młode osoby na rynku pracy, stąd tak ważna jest ich aktywizacja i różne formy pomocy, jeżeli nie radzą sobie ze znalezieniem pracy. "Na podstawie pierwszych doświadczeń z realizacji projektów pilotażowych z naboru pn. „Czas na Młodych” wyodrębniono następujący katalog usług, które będą świadczone w punktach obsługi osób młodych: doradztwo w zawodowe, doradztwo psychologiczne, jak również informacje w zakresie: świadczeń z pomocy społecznej, opieki zdrowotnej (w tym rehabilitacji), możliwości dalszego kształcenia, możliwości najmu mieszkania lub innych form wsparcia przy zakwaterowaniu. Oferowane wsparcie przyczyni się do zwiększenia szans osób do 30. roku życia na satysfakcjonujące zatrudnienie, doskonalenia ich umiejętności zawodowych, w tym kompetencji „miękkich”, lepszej diagnozy potrzeb, oczekiwań i deficytów kompetencyjnych z uwzględnienia potrzeb i wymagań lokalnego rynku pracy. Ze względu na trwające prace nad szczegółową koncepcją punktu osób młodych do 30. roku życia, prowadzoną zarówno w ramach wspomnianego naboru „Czas na Młodych”, jak również w ramach projektu finansowanego z FERS pn. „Strategiczna koordynacja wsparcia dla grup społecznych szczególnie wrażliwych na rynku pracy (osoby młode i długotrwale bezrobotni) poprzez wypracowanie standardów wsparcia klientów PSZ, systemu monitorowania ich losów, realizację działań informacyjnych i in.”. (...) Udzielane świadczenia mają być adekwatne do sytuacji korzystających z pomocy, od których wymaga się współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Udzielanie informacji w punkcie obsługi uwzględnia powyższe założenia, ewentualnie w sytuacjach wymagających skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, zasadnym będzie kierowanie osoby zainteresowanej bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.".