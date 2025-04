Gdzie debata prezydencka 28 kwietnia 2025? Ciekawe wypowiedzi kandydatów [YouTube]

Gdzie można obejrzeć debatę prezydencką z 28 kwietnia 2025 r. zorganizowaną przez Super Express? Pełne nagranie dostępne jest na YouTube. Oto końcowe wypowiedzi wszystkich 13 kandydatów na Prezydenta RP.

Debata prezydencka 28 kwietnia 2025 r. - Super Express

Kandydat KO Rafał Trzaskowski podkreślił na koniec poniedziałkowej debaty, że potrzebujemy prezydenta, który potrafi się unieść ponad spór polityczny. Popierany przez PiS Karol Nawrocki zapowiedział, że jako prezydent RP będzie głosem Polaków, którzy chcą ambitnej Polski z CPK i elektrownią atomową. Poniedziałkowa debata 13 kandydatów na prezydenta zorganizowana przez "Super Express" trwała prawie trzy godziny.

Gdzie oglądać?

Pełne nagranie z debaty prezydenckiej można obejrzeć na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hDemaLdJbr4

Debata - Rafał Trzaskowski

Kandydat KO Rafał Trzaskowski podczas swobodnej wypowiedzi na zakończenie, podkreślił, że chce budować Polskę dla wszystkich, nie tylko zwolenników konkretnej partii. "Chcę budować Polskę dla tego chłopca, który ma myśli samobójcze, dla tej mamy, która martwi się co się stanie z jej dzieckiem, kiedy jej zabraknie, dla seniorów, którzy spotykają się w Domu Powstańców (Warszawskich), który zrobiłem" - podkreślił.

Dodał, że Polacy potrzebują prezydenta, "który jest twardy, kiedy trzeba bronić pryncypiów i który potrafi bronić biało-czerwonej (flagi)". "Potrzebujemy prezydenta, który potrafi się unieść ponad spór polityczny" - podkreślił Trzaskowski.

Debata - Karol Nawrocki

Popierany przez PiS Karol Nawrocki zadeklarował, że jako prezydent będzie głosem Polaków, którzy "chcą Polski ambitnej, z aspiracjami, z Centralnym Portem Komunikacyjnym i z elektrownią atomową". "Potrzebujemy prezydenta niezależnego od niemieckich fundacji jak Pan Rafał Trzaskowski, niezależnego od Sorosa i Donalda Tuska" - zaznaczył

Debata - Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia zwracając się do wyborców powiedział: "Wielu z was nie chce powrotu PiS do władzy. Patrzycie z sympatią na trzech, czterech kandydatów strony demokratycznej, ale myślicie, że musicie głosować na tego silniejszego, na Rafała Trzaskowskiego, bo on na pewno wygra z Nawrockim".

"Były ostatnio badania, które pokazywały, jak ludzie kojarzą kandydatów. Rafał był luksusowym sedanem, Magda Biejat miejskim autkiem, ja skończyłem jako rodzinne kombi. I wiecie co? Fajnie jest się ścigać w pierwszej turze, ale w drugiej będzie najważniejsze, nie to kto dojedzie pierwszy, ale kto pomieści jak najwięcej osób. Kto pomieści jak najwięcej z nas, Polek i Polaków, którzy tęsknimy wreszcie za polityką, która robi się z myślą o tym, żeby nasze dzieci, nasz największy skarb, codziennie zasypiały w pokoju i w pokoju budziły się. Pokoleniem pokoju dzisiaj chcemy być. Pokolenie pokoju powinien budować przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej" - mówił Hołownia.

Debata - Sławomir Mentzen

Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen zwrócił uwagę, że "od 20 lat żyjemy w systemie PO-PiS-u". "Wszyscy premierzy, prezydenci w tym czasie byli z PiS-u albo z PO. Dwaj, około siedemdziesięcioletni starsi panowie, Tusk i Kaczyński, podzielili pomiędzy sobą Polskę. Skłócili Polaków, skłócili rodziny. Toczą ze sobą jakieś jałowe spory, a najważniejsze sprawy w ogóle nie są ruszane. W tym czasie skomplikowali podatki, rozbroili naszą armię, nie naprawili naszego systemu ochrony zdrowia, nie zbudowali elektrowni jądrowej czy CPK, a za to mieli czas, żeby do spółek powstawiać swoich kolesi" - zaznaczył Mentzen. "Startuję w tych wyborach po to właśnie, żeby to zmienić, po to, żeby nie trzeba było wybierać między PiS-em i Platformą" - podkreślił.

Debata - Magdalena Biejat

Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat zaznaczyła, że oddając na nią głos rząd zrealizuję więcej obietnic Nowej Lewicy, które złożyła podczas wyborów. "Jeśli chcecie żebyśmy realizowali tych obietnic więcej, potrzebujemy waszego głosu, potrzebujemy wzmocnienia lewicy w rządzie" - oświadczyła.

Debata - Adrian Zandberg

Kandydat partii Razem Adrian Zandberg powiedział, że od 20 lat w polskiej polityce mamy do czynienia z "pustą, plemienną wojną, która jest głównie po to, żeby odwrócić uwagę". "Odwrócić uwagę od tego, że rządzą jedni albo drudzy, ale rosną kolejki do lekarza i rosną ceny mieszkań. Jedni i drudzy pompują pieniądze na konta banków i firm deweloperskich. Jedni i drudzy zaciskają pasa w budżetówce. Jedni i drudzy głodzą szpitale i stopniowo prowadzą do prywatyzacji. Jedyne, co ich naprawdę interesuje, możecie państwo wierzyć, bo widziałem to z bliska, to ustawienie się w kolejce do koryta" - podkreślił.

Debata - Joanna Senyszyn

Joanna Senyszyn oceniła, że Polacy "po raz pierwszy od lat mogą w wyborach prezydenckich głosować nie na mniejsze zło, nie przeciwko komuś, ale na większe dobro, czyli na nią". "Możecie wybrać prezydenta, który będzie budował mosty, a nie mury" - dodała. Senyszyn mówiła, że dyplomacja jest ważniejsza od wojska, ale trzeba mieć silną i świetnie wyszkoloną zawodową armię, aby nikt nie ośmielił się zaatakować Polski. Zaznaczyła, że musimy mieć także armię europejską w ramach NATO, dlatego że - jak oceniła - Stany Zjednoczone przestały być przewidywalnym partnerem.

Debata - Grzegorz Braun

Według europosła Grzegorza Brauna, aby Polska nie uległa "islamizacji, judaizacji i ukrainizacji" należy oddać na niego głos. Dodał też, że należy odrzucić Zielony Ład i "powrócić do węgla".

Debata - Krzysztof Stanowski

Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę na sytuację w ochronie zdrowia. Miał ze sobą teczkę, w której - wyjaśnił - są kartki, jakie dostał od przedszkolaków z apelem o ratunek dla ich chorej koleżanki. Stanowski powiedział, że udało się zebrać prawie dwa miliony zł dla dziewczynki, ale to nie powinna być jego rola, tylko rola państwa i systemu ochrony zdrowia. Nawiązując do wykształcenia minister zdrowia Izabeli Leszczyny, Stanowski powiedział, że "dziwi się, że mieszkamy dzisiaj, funkcjonujemy w państwie, w którym ministrą zdrowia jest nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej".

Debata - Marek Jakubiak

Poseł Marek Jakubiak w swoim oświadczeniu końcowym stwierdził, że "Polska się nie rozwija, Polska stoi, a rolą prezydenta jest odczepić ten hamulec zaciągnięty przez Donalda Tuska".

Debata - Artur Bartoszewicz

Artur Bartoszewicz powiedział, że chce "państwa, które jest państwem obywatelskim, narodu, który jest silny, narodu, który potrafi podejmować decyzje. "To mamy zapisane w konstytucji, art 4. - mamy prawo do demokracji bezpośredniej" - powiedział Bartoszewicz.

Debata - Marek Woch

Marek Woch stwierdził, że jest "jedynym niezależnym, obywatelskim kandydatem, który urodził się na wsi i rozumie problemy wsi". "Jestem hydraulikiem z zawodu pierwszego, wiem jak dokręcić wszystkim politykom śrubę, bo to politycy nie od 20 lat, tylko od 35 lat psują nasz kraj, nasz naród" - powiedział Woch.

Debata - Maciej Maciak

Maciej Maciak ocenił, że "wszyscy jego kontrkandydaci to fanatycy militaryzowania kraju, czyli zadłużania i powoływania nas do armii". "Tylko ja gwarantuję, że jako zwierzchnik sił zbrojnych nigdy nie doprowadzę do jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia naszego kraju" - dodał.(PAP)